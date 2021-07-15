Fatih Terim İtalyan basınına konuştu! Hakan Çalhanoğlu ve transfer...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi. Sarı kırmızılıların çalıştırıcısının sözleri şu şekilde...
"Öncelikle Hakan Çalhanoğlu adına mutluyum. Çalhanoğlu'nu severim ve güvenirim. Onu Karlsruhe'deki günlerinden bile takip ediyorum. 2013'te Türkiye için ilk kez oynadığında teknik direktörü bendim, 19 yaşındaydı. İlk maçında gol atmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nu hala büyük bir gururla izliyorum. Türk çocuklarına örnek bir futbolcu."
"TRANSFERE ŞAŞIRMADIM"
"Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferindeki güzel nokta, kaderini kendinin seçmiş olması. Inter ile zirvede olmak istiyor. Milano'da 4 yıl geçirdikten sonra şehrin bir kulübünden diğerine transfer olmasına şaşırmadım. Ülkeyi ve ligi çok iyi biliyor. En iyilerle nasıl mücadele etmesi gerektiğini de biliyor."