Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Listede Alex Moreno, Van Aanholt, Ezgjan Alioski ve George Bello var

Galatasaray 'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Marcelo Saracchi 'yle yollarını ayıran sarı kırmızılılar, sol bek için gaza bastı.

4 isim için de bastırılırken, Aslan'ın listesine genç bir isim girdi: George Bello... Amerika ekibi Atlanta United'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcunun kontratı yıl sonunda bitiyor. Oyuncu izleme ekibinin önerdiği Bello için araştırmalar başlarken sözleşme süresinin az olması Aslan'ın iştahını kabartıyor.