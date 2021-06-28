Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Listede Alex Moreno, Van Aanholt, Ezgjan Alioski ve George Bello var

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Listede Alex Moreno, Van Aanholt, Ezgjan Alioski ve George Bello var

Son dakika spor haberi... Yeni sezona Fatih Terim liderliğinde devam eden Galatasaray, transferde de vitesi yükseltmiş durumda. Şu ana kadar 2 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, Marcelo Saracchi ile yolların ayrılmasının ardından sol bek mevki için arayışlarını hızlandırırken, birçok ismi listesine aldı. İşte Galatasaray'daki sol bek operasyonunun detayları ve listedeki isimler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:16
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Listede Alex Moreno, Van Aanholt, Ezgjan Alioski ve George Bello var

Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Marcelo Saracchi'yle yollarını ayıran sarı kırmızılılar, sol bek için gaza bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Listede Alex Moreno, Van Aanholt, Ezgjan Alioski ve George Bello var

Alex Moreno, Van Aanholt ve Ezgjan Alioski için bastıran Galatasaray'da gündeme son olarak MLS'te Atlanta United forması giyen 19 yaşındaki George Bello girdi. Yönetim 4 adaydan birini PSV maçına yetiştirmeyi hedefliyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Listede Alex Moreno, Van Aanholt, Ezgjan Alioski ve George Bello var

4 isim için de bastırılırken, Aslan'ın listesine genç bir isim girdi: George Bello... Amerika ekibi Atlanta United'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcunun kontratı yıl sonunda bitiyor. Oyuncu izleme ekibinin önerdiği Bello için araştırmalar başlarken sözleşme süresinin az olması Aslan'ın iştahını kabartıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Listede Alex Moreno, Van Aanholt, Ezgjan Alioski ve George Bello var

Yönetim bu 4 isimden birini 20-21 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçı olan PSV sınavına yetiştirmeyi planlıyor.

SON DAKİKA