Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim 3 ismin biletini kesti 1 kişiye son bir şans verecek! İşte o futbolcular

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle teknik direktörlük görevine geri dönen teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hamleler yapılacak.
Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle teknik direktörlük görevine geri dönen teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hamleler yapılacak.
Sarı-kırmızılılarda bir yandan transfer operasyonu için düğmeye basılacak. Öte yandan ise kadrodaki mevcut isimlerle ilgili kararlar alınacak. Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda bazı futbolculara veda edilecek.
LUYINDAMA KAMPA BAĞLI!
Ensonhaber'in haberine göre; Bu listeden Christian Luyindama'nın ise kampta son bir şans alacağı öğrenildi. Uzun süren sakatlıkların ardından bir türlü eski formuna dönemeyen Demokratik Kongolu stoperin, sezon başı göstereceği performansa dayalı olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.
FALCAO MLS YOLCUSU!
Geçtiğimiz sezon yapılan transfer hatalarının ve bazı oyuncuların performanslarının şampiyonluğa mal olduğunu söyleyen Fatih Terim'in gönderilecekler listesi şekillendi. Sarı-kırmızılı takımda yaşadığı üst üste sakatlıklarla bekleneni veremeyen Radamel Falcao gözden çıkarıldı. MLS'ten teklifler alan Kolombiyalı futbolcunun yeni adresinin ABD olacağı belirtiliyor.
DIAGNE PREMİER LİG'E!
Galatasaray ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer almıyor. Senegalli futbolcunun, İngiltere Premier Lig ekiplerinin takibinde olduğu ve yeniden kiralanmasının gündeme geldiği kaydedildi.
FEGHOULI'YE İSPANYA'DAN TALİP!
Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun son haftalarında forma şansı bulamayan Cezayirli futbolcu için İspanyol kulübü Vallodolid'in devrede olduğu ifade edildi.