Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim 3 ismin biletini kesti 1 kişiye son bir şans verecek! İşte o futbolcular

Son dakika transfer haberi: 3 ismin biletini kesti 1 kişiye son bir şans verecek! İşte o futbolcular

Son dakika transfer haberi: 'da yeni yönetimin belli olmasının ardından görevine geri dönen teknik direktör , operasyon için düğmeye bastı. Transferde büyük bir hareketlilik yaşanması beklenen sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Takımdan ayrılacak isimlerle ilgili raporunu hazırlayan deneyimli çalıştırıcı, 3 yıldıza veda edilmesini istedi. Öte yandan Terim, bir futbolcuya son şans verecek. İşte alınan kararların detayları ve Galatasaray'dan ayrılacak 3 isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 12:49
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim 3 ismin biletini kesti 1 kişiye son bir şans verecek! İşte o futbolcular

'da Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle teknik direktörlük görevine geri dönen teknik direktör 'in raporu doğrultusunda hamleler yapılacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim 3 ismin biletini kesti 1 kişiye son bir şans verecek! İşte o futbolcular

Sarı-kırmızılılarda bir yandan transfer operasyonu için düğmeye basılacak. Öte yandan ise kadrodaki mevcut isimlerle ilgili kararlar alınacak. Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda bazı futbolculara veda edilecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim 3 ismin biletini kesti 1 kişiye son bir şans verecek! İşte o futbolcular

LUYINDAMA KAMPA BAĞLI!
Ensonhaber'in haberine göre; Bu listeden Christian Luyindama'nın ise kampta son bir şans alacağı öğrenildi. Uzun süren sakatlıkların ardından bir türlü eski formuna dönemeyen Demokratik Kongolu stoperin, sezon başı göstereceği performansa dayalı olarak takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim 3 ismin biletini kesti 1 kişiye son bir şans verecek! İşte o futbolcular

FALCAO MLS YOLCUSU!
Geçtiğimiz sezon yapılan transfer hatalarının ve bazı oyuncuların performanslarının şampiyonluğa mal olduğunu söyleyen 'in gönderilecekler listesi şekillendi. Sarı-kırmızılı takımda yaşadığı üst üste sakatlıklarla bekleneni veremeyen Radamel Falcao gözden çıkarıldı. MLS'ten teklifler alan Kolombiyalı futbolcunun yeni adresinin ABD olacağı belirtiliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim 3 ismin biletini kesti 1 kişiye son bir şans verecek! İşte o futbolcular

DIAGNE PREMİER LİG'E!
ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Mbaye Diagne, teknik direktör 'in gelecek planları arasında yer almıyor. Senegalli futbolcunun, İngiltere Premier Lig ekiplerinin takibinde olduğu ve yeniden kiralanmasının gündeme geldiği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim 3 ismin biletini kesti 1 kişiye son bir şans verecek! İşte o futbolcular

FEGHOULI'YE İSPANYA'DAN TALİP!
Sofiane Feghouli, teknik direktör 'in kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor. 'da geçtiğimiz sezonun son haftalarında forma şansı bulamayan Cezayirli futbolcu için İspanyol kulübü Vallodolid'in devrede olduğu ifade edildi.

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