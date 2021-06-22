Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim 3 ismin biletini kesti 1 kişiye son bir şans verecek! İşte o futbolcular

Sarı-kırmızılılarda bir yandan transfer operasyonu için düğmeye basılacak. Öte yandan ise kadrodaki mevcut isimlerle ilgili kararlar alınacak. Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda bazı futbolculara veda edilecek.