Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu'ndan kötü haber! Brentford'dan La Liga kararı

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti. Genç oyuncu, başarılı grafiğinin ardından A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda da kendisine yer buldu.

İngiltere Premier lig'e yükselen ve gurbetçi yıldızın bonservisini elinde bulunduran Brentford, sezonu Galatasaray forması altında tamamlayan Halil'i kiralamak için La Liga'yı tercih etti.