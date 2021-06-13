Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu'ndan kötü haber! Brentford'dan La Liga kararı

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu, forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti. Genç oyuncu, başarılı grafiğinin ardından A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda da kendisine yer buldu.
İngiltere Premier lig'e yükselen ve gurbetçi yıldızın bonservisini elinde bulunduran Brentford, sezonu Galatasaray forması altında tamamlayan Halil'i kiralamak için La Liga'yı tercih etti.
Halil'in gelişimi açısından Süper Lig'in uygun olmadığını düşünen İngiliz ekibi, Serie A ve La Liga'yı seçenek olarak belirledi. Oyuncunun menajeri, İspanya La Liga'nın Halil'in oyun tarzına daha uygun olduğuna karar verdi. Genç golcü için devreye giren ilk takım, Deyverson'u Palmeiras'a geri gönderen Alaves oldu.