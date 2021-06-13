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Son dakika transfer haberi: 'a 'ndan kötü haber! 'dan kararı

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında kiraladığı 'ndan, sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Genç golcünün kulübü , Galatasaray'ın ısrarla istediği gurbetçi golcü için transfer kararını 'dan yana kullandı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... ( transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 09:56
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu'ndan kötü haber! Brentford'dan La Liga kararı

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını 'da kiralık olarak geçiren , forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti. Genç oyuncu, başarılı grafiğinin ardından A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda da kendisine yer buldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu'ndan kötü haber! Brentford'dan La Liga kararı

İngiltere Premier lig'e yükselen ve gurbetçi yıldızın bonservisini elinde bulunduran , sezonu forması altında tamamlayan Halil'i kiralamak için 'yı tercih etti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu'ndan kötü haber! Brentford'dan La Liga kararı

Halil'in gelişimi açısından Süper Lig'in uygun olmadığını düşünen İngiliz ekibi, Serie A ve 'yı seçenek olarak belirledi. Oyuncunun menajeri, La Liga'nın Halil'in oyun tarzına daha uygun olduğuna karar verdi. Genç golcü için devreye giren ilk takım, Deyverson'u Palmeiras'a geri gönderen Alaves oldu.

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