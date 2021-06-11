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'Paha biçilmez bir deneyim'

Gedson’u kiralayarak adından söz ettiren Galatasaray yine genç bir yıldıza kancayı attı. Sarı-kırmızılılar bu kez de ’ın 18 yaşındaki yetenekli futbolcusu Hannibal Mejbri’yi kadrosuna katmak istiyor. Bu gelişme basınında da karşılık buldu. Daily Mirror, “Türk devlerinden Galatasaray, genç oyuncuya as takım fırsatı sunuyor. Şimdiden kiralama teklifini verdi” diye yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
'Paha biçilmez bir deneyim'
Haberde, Premier League'nin son maçında oynamasının kendisi açısından heyecan verici olmasına rağmen, A takımla bir sonraki maça çıkmak için biraz daha beklemesi gerektiği iddia edildi. Ayrıca, "Galatasaray'da; Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi üst düzey rakiplere karşı Süper Lig şampiyonluğu için mücadele etmek, Hannibal Mejbri'ye paha biçilmez bir deneyim sağlayacaktır" denildi.
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