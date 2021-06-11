Gedson’u kiralayarak adından söz ettiren Galatasaray yine genç bir yıldıza kancayı attı. Sarı-kırmızılılar bu kez de Manchester United’ın 18 yaşındaki yetenekli futbolcusu Hannibal Mejbri’yi kadrosuna katmak istiyor. Bu gelişme İngiliz basınında da karşılık buldu. Daily Mirror, “Türk devlerinden Galatasaray, genç oyuncuya as takım fırsatı sunuyor. Şimdiden kiralama teklifini verdi” diye yazdı.
Haberde, Premier League'nin son maçında oynamasının kendisi açısından heyecan verici olmasına rağmen, A takımla bir sonraki maça çıkmak için biraz daha beklemesi gerektiği iddia edildi. Ayrıca, "Galatasaray'da; Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi üst düzey rakiplere karşı Süper Lig şampiyonluğu için mücadele etmek, Hannibal Mejbri'ye paha biçilmez bir deneyim sağlayacaktır" denildi.