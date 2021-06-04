Yabancı sayısı düşecek

Galatasaray'da Donk, Gedson, Etebo, Linnes ve Onyekuru'nun sözleşmeleri sona erdi. Yabancı pasaporta sahip beş oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı TFF'nin belirlediği sayının (14) iki altına düştü. Şimdiden mevcut kadrosunda 12 yabancı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılı takım, Radamel Falcao, Sofiane Feghouli, Valentine Ozornwafor gibi isimlerle de yollarını ayırarak, yeni gelecek futbolculara yer açacak. Ayrıca henüz tam olarak iyileşmeyen Omar'ın sözleşmesi de yine dondurulacak.