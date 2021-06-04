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Yabancı sayısı düşecek

'da , , Etebo, ve 'nun sözleşmeleri sona erdi. Yabancı pasaporta sahip beş oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı TFF'nin belirlediği sayının (14) iki altına düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Yabancı sayısı düşecek

'da , , Etebo, ve 'nun sözleşmeleri sona erdi. Yabancı pasaporta sahip beş oyuncunun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı TFF'nin belirlediği sayının (14) iki altına düştü. Şimdiden mevcut kadrosunda 12 yabancı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılı takım, , , gibi isimlerle de yollarını ayırarak, yeni gelecek futbolculara yer açacak. Ayrıca henüz tam olarak iyileşmeyen Omar'ın sözleşmesi de yine dondurulacak.

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