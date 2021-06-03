Lincoln Galatasaray için transfer kararını verdi! Tercihi...

Galatasaray'da bir yandan başkanlık seçimleri ve teknik direktör adayları için yeni gelişmeler yaşanırken, bir yandan da transferde önemli isimler gündeme gelmeye devam ediyor.
Younes Belhanda'nın mevcut Galatasaray yönetimi ile ters düşmesinin ardından sözleşmesinin feshedilmesi sonrası yeni isimlerle transfer için görüşülmeye başlanmıştı.
22'LİK BREZİLYALI İDDİASI
Portekiz basını, geçtiğimiz günlerde Liga Nos ekibi Santa Clara'da forma giyen Lincoln Henrique Oliveira dos Santos (Lincoln Henrique) ile Galatasaray'ın ilgilendiğini yazmıştı.