Haberler Galatasaray Lincoln Galatasaray için transfer kararını verdi! Tercihi...

için kararını verdi! Tercihi...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Younes Belhanda'nın ayrıldığının ardından pozisyonu için yeni bir ismi kadrosuna dahil etmek istiyordu. Aktarılan bilgilere göre Cimbom, transferde ibreyi Portekiz'e çevirecek ve genç yetenek () için girişimlere başlayacaktı. Bununla beraber Galatasaray'a, komşudan kötü haber geldi. İşte detaylar.... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 19:25
Lincoln Galatasaray için transfer kararını verdi! Tercihi...

'da bir yandan başkanlık seçimleri ve teknik direktör adayları için yeni gelişmeler yaşanırken, bir yandan da transferde önemli isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

Lincoln Galatasaray için transfer kararını verdi! Tercihi...

Younes Belhanda'nın mevcut yönetimi ile ters düşmesinin ardından sözleşmesinin feshedilmesi sonrası yeni isimlerle için görüşülmeye başlanmıştı.

Lincoln Galatasaray için transfer kararını verdi! Tercihi...

22'LİK BREZİLYALI İDDİASI
Portekiz basını, geçtiğimiz günlerde Liga Nos ekibi Santa Clara'da forma giyen Henrique Oliveira dos Santos (Lincoln Henrique) ile 'ın ilgilendiğini yazmıştı.

Lincoln Galatasaray için transfer kararını verdi! Tercihi...

Bu gelişme ile beraber 'ün bonservisinin %20'sinin Gremio'da olduğu ve sarı kırmızılıların, oyuncuyu kadrosuna katmak istemesi halinde her iki ekiple de görüşmek zorunda olduğu ifade edilmişti.

Lincoln Galatasaray için transfer kararını verdi! Tercihi...

KOMŞU'DAN KÖTÜ HABER GELDİ
ile beraber 'e, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ve Olympiakos'un talip olduğu, Türkiye'den gelen teklife rağmen oyuncunun Yunanistan'ı tercih etmeyi düşündüğü kaydedildi.

Lincoln Galatasaray için transfer kararını verdi! Tercihi...

EN İYİ TEKLİF...
Öte yandan 'e en iyi telifin AEK'dan geldiği ve Brezilyalı futbolcunun Olympiakos'tan iyi bir kontrat teklifi gelmemesi halinde AEK'yı tercih edeceği ifade edildi.

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