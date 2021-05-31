Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! , ,

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda başarı yakalamak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları titizlikle devam ediyor. 'den ve ile anlaşan Galatasaray 'dan kiraladığı 'nun bonservisini almak için de girişimlerini sürdürüyor. Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde , , Despodov gibi yıldızlar da yer alıyor. Peki, İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve o listedeki futbolcular hakkında bilgiler..

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:56 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:05
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu | GS haberleri

, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda yarışacak bir takım kurmak isteyan Galatasaray, transfer harekatını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu | GS haberleri

LINCOLN

Galatasaray dahil olmak üzere Yunan ekipleri Olympiakos ve AEK, Santa Clara'da forma giyen Lincoln'ün (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) durumunu sordu. Lincoln'ün bonservisinin yüzde 20'sinin Gremio'da olduğu ve satılması halinde Brezilya ekibinin de pay alacağı kaydedildi. Lincoln bir dönem Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giydi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu | GS haberleri

CHEIKHOU KOUYATE

Galatasaray'ın daha önce de ilgilendiği isimlerden biri olan Kouyate Aslan'a oldukça yakın. Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, hem oyuncu hem kulüp ile görüşme halinde.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu | GS haberleri

YİĞİTHAN KIR

Muslera'nın sakatlık döneminde yedek kaleciler Okan Kocuk ve Fatih Öztürk'ten beklenen verimi alamayan Galatasaray, alternatif kalecilere baklmaya başladı. Ajansspor'un haberine göre, Balıkesirspor forması giyen sarı kırmızılı ekibin gündemine geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu | GS haberleri

PAULINHO

Galatasaray, karantina kısıtlamaları nedeniyle ülkesi Brezilya'dan Çin'e dönemeyen Paulinho ile ilgileniyor. Yıldız isim, Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Bonservisini alması halinde oyuncu ile temaslar sıkılaştırılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu | GS haberleri

TARIK MUHAMEROVIC

Galatasaray'ın, Wolfsberger 2 takımında parlayan ve takımdan ayrılmak üzere olan Tarık Muhamerovic ile sıcak temas halinde. Futbolcu ve menajeri ile görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu | GS haberleri

ANDREAS SAMARIS

Galatasaray, daha önce de güneme gelen Benfica'nın 31 yaşındaki yıldızı Samaris ile yakından ilgileniyor. A Bola'da yer alan habere göre Aslan, Benfica'da yıllık 1.2 milyon euro kazanan oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Ancak Samaris daha iyi teklife rağmen Benfica'da kalmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu | GS haberleri

KIRIL DESPODOV

Galatasaray, daha önce de ilgilendiği 'u yeniden gündemine aldı. Oyuncu için görüşmeler sürüyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

son dönemde sergilediği performansla parmak ısırttı. Galatasaray, ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak ve 'de oyuncu için devreye girdi. Halil'e Galatasaray'ın ezeli rakibinden 'Bizden haber bekle...' telefonu gitti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan 3 kulvarda mücadele edecek transfer! Ahmet Musa, Sörloth, Halil Dervişoğlu | GS haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

Trabzonspor forması ile gol kralı olan ve yüksek bonservis bedeli ile RB Leipzig'e transfer olan , beklenen performansın gerisinde kaldı. devleri Norveçli yıldız için nabız yokluyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Sarı kırmızılılar, Sörloth için bütçeyi sarsmayacak bir kiralama bedeli de ödeyebilir.

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