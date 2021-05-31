Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda yarışacak bir takım kurmak isteyan Galatasaray, transfer harekatını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
LINCOLN
Galatasaray dahil olmak üzere Yunan ekipleri Olympiakos ve AEK, Santa Clara'da forma giyen Lincoln'ün (Lincoln Henrique Oliveira dos Santos) durumunu sordu. Lincoln'ün bonservisinin yüzde 20'sinin Gremio'da olduğu ve satılması halinde Brezilya ekibinin de pay alacağı kaydedildi. Lincoln bir dönem Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giydi.
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CHEIKHOU KOUYATE
Galatasaray'ın daha önce de ilgilendiği isimlerden biri olan Kouyate Aslan'a oldukça yakın. Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, hem oyuncu hem kulüp ile görüşme halinde.