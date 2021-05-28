Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Perulu tank! Anlaşma... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray, yıldız savunma oyuncusunu gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın centilmenlik anlaşması yaptığı iddia edilen ismi duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Velez Sarsfield ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki Perulu stoper Luis Abram'da ısrar ediyor.
Brezilya basını ise Galatasaray ile Alex Teixiera arasında 31 Mayıs'ta bitecek olan bir centilmenlik anlaşması olduğunu iddia etti.