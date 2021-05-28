Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Perulu tank! Anlaşma... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a Perulu tank! Anlaşma... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezonu 2. olarak bitiren , oyuncusunu transfer etmek istiiyor.. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:42 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 18:05
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Perulu tank! Anlaşma... (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Perulu tank! Anlaşma... (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Perulu tank! Anlaşma... (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Perulu tank! Anlaşma... (GS spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , yıldız savunma oyuncusunu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Perulu tank! Anlaşma... (GS spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın centilmenlik anlaşması yaptığı iddia edilen ismi duyurdu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Perulu tank! Anlaşma... (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren , Velez Sarsfield ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki Luis Abram'da ısrar ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Perulu tank! Anlaşma... (GS spor haberi)

Brezilya basını ise ile Alex Teixiera arasında 31 Mayıs'ta bitecek olan bir centilmenlik anlaşması olduğunu iddia etti.

SON DAKİKA