Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor mu?

Son dakika spor haberleri: 'da flaş gelişme! ve ile yollar ayrılıyor mu?

'da takımın en çok maaş alan iki ismi ve 'nin geleceği tartışma konusu oldu. Toplam yıllık maliyetleri vergiler dahil 11 milyon Euro'yu bulan iki yıldızdan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, ve ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor mu?

ile imzaladığı anlaşmayı revize eden , yeni sezonda bütçesini yüzde 20 düşürmek zorunda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor mu?

Sarı-kırmızılı kulüpte tasarrufun yolu ise birer yıl sözleşmeleri kalan - ikilisinden geçiyor. Falcao'ya 5 milyon Euro, Feghouli'ye de 3.850 milyon Euro garanti para ödemekle yükümlü 'da maç başı bonusları ve vergi ile birlikte 11 milyon Euro'luk maliyet ortaya çıkıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor mu?

BONSERVİS BEKLENTİSİ YOK

Sabah'ın haberine göre; Yeni seçilecek başkan ve yönetimin - ikilisini göndermekten başta çaresi kalmıyor. 'le maçının devre arasında tartışan Feghouli şampiyonluğa ortak olunan son 6 haftada 1 dakika süre alamamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor mu?

ise geride kalan sezonda tam 25 maçta takımını yalnız bırakmıştı. İki oyuncudan da bonservis beklentisi olmayan , 11 milyon Euro'luk maliyetten kurtulmak için Falcao ve 'yi serbest bırakmaya hazır.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor mu?

FEGHOULI'DEN 6 GOLLÜK KATKI

31 yaşındaki , 'ın ikinci tamamladığı sezonda eski günlerini mumla arattı. 22 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao ve Feghouli ile yollar ayrılıyor mu?

FALCAO'DAN 9 GOL 5'İ PENALTI

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan 35 yaşındaki 17 lig maçında 9 gol ve 2 asistle oynadı. Kolombiyalı yıldız, gollerinin 5'ini ise penaltı atışından buldu.

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