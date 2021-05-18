İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

BROWN IDEYE
Göztepe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı Brown Ideye, sarı-kırmızılı forma altında 31 maçta 3 golün altına imza attı ancak taraftar şüphesiz ki çok daha iyisini bekliyordu.
DENIS ALIBEC
Kayserispor tarihinin en pahalı transferi olan Denis Alibec, sezonun devre arasında yarattığı büyük hayal kırıklığını da valizine koyarak takımdan ayrıldı.
ENZO CRIVELLI
Sezona şampiyon olarak başlayan bir takımın 2 gol katkı sağlayan bir santraforu olmaz, olamaz, olmamalı. Enzo bu sezon 36 maçta çıktı, 2 golün altına imza ve en son golünü de yaklaşık 1 yıl önce attığını yazmıyoruz.