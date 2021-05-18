Haberler Galatasaray İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

İşte 'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

'de 2020-21 sezonu sona erdi. Ligde şampiyonluğa ulaşırken, , ve ezeli rakiplerini takip etti. Sezon başında transfer edilen yıldızlar ve geçtiğimiz sezon harika işler yapan ancak bu sezon vasatı aşamayan isimler taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. İşte o 23 isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 13:55
İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

RADAMEL FALCAO
'a transfer olduğu günden bu yana 49 maç kaçıran Radamel Falcao, bu sezon sakatlıktan kurtulup forma giydiği 18 maçta 9 gole katkı sağladı ancak Galatasaray taraftarı, Kolombiyalı yıldızdan elbette çok daha spektaküler bir katkı bekliyordu.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

MBWANA SAMATTA
, "30 gol atacak bir forvette anlaştık" dediğin zaman herkes farklı bir isim bekliyordu ancak kutudan Mbwana Samatta çıktı. Sezon boyunca performansıyla eleştirilen Samatta, 30 maçta 6 gole imza attı ancak bu performans kimseyi tatmin etmedi.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

BENIK AFOBE
sonrası 'un flaş golcü hamlelerinden biri olan Afobe, bordo-mavili forma altında 30 maça çıktı ve 5 gole imza attı.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

LUYINDAMA
'ın en büyük satış potansiyeli olan iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Luyindama, bu sezonki performansıyla adeta saç baş yoldurdu ve formasını orta saha oyuncusu olan 'a kaptırdı.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

ADEM LJAJIC
'ın şampiyon 'ta elinin değemediği ender futbolculardan biri olan , sezon boyunca düzenli olarak forma şansı bulamadı ve şans bulduğu maçlarda da beklenen performansın çok altında kaldı; 24 maç, 2 gol, 5 asist.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

MERT HAKAN
Sezon başında ile arasında savaş çıkartan 'ın bir sezon önce Sivasspor'da gösterdiği muazzam performans hala hafızalarımızda... O performans bu denli sıcak ve ezeli rakibin elinden alınanan bir transfer olarak konumlandırılırken Yandaş'ın sarı-lacivertli forma altındaki performansı beklentileri karşılayamadı; 38 maç, 4 gol, 2 asist.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

MESUT ÖZİL
'nin yılın transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takıma çok büyük bir beklenti altında geldi. Uzun süre forma giymemesi, sakatlıktan yeni çıkması ve adaptasyon sorunu gibi birçok etkeni Mesut Özil'in etkisiz performansına etki olarak yazabiliriz ancak Mesut Özil ismi 11 maçta 1 asisten daha fazlasını hak ediyor.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

ALEXANDRU EPUREANU
Bir önceki sezon 'in şampiyonluğunda en büyük paylardan birine sahip olan Alexandru Epureanu, bu sezon ise tam bir hayal kırıklığıydı. Hem Şampiyonlar Ligi hem de 'deki performansıyla adeta saç baş yolduran Alexandru Epureanu 38 maça çıktı.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

DORUKHAN TOKÖZ
24 yaşındaki bir futbolcunun enerjisi, dinamizmi, heyecanı ve büyük takımda oynama tutkusu varken; formayı 32 ve 38 yaşındaki iki futbolcudan almak için en azından zorlaması için pek çok sebebimiz var. Alanyaspor'da Ozan Tufan'ı yeniden yaratan 'ın 'ta Dorukhan'dan faydalanamamasının tek sebebi Sergen Yalçın olamaz.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

MAURICIO LEMOS
Mauricio Lemos transferi gerçekleştiği zaman haber başlıklarından bazıları şöyleydi; " yeni Lugano'sunu buldu", "Fenerbahçe savunması 5 yıl güvende" ve belki de en çarpıcısı "Lemos'u Barcelona'da istedi" şeklindeydi... Hikayenin gerisini herkes çok iyi biliyor; 10 maç.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

ORGILL
Ankaragücü'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dever Orgill, Antalyaspor forması altında 30 maça çıktı ve 1 golün altına imza attı. 30 maç içerisinde forvet, sağ kanat ve sol kanat oynuyorsanız 1 golden fazlasını yapmak zorundasınız; Dever Orgill yapamadı.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

LOIC REMY
Çaykur Rizespor'a büyük umutlar ile transfer edilen Loic Remy'in istatistik kağıdı parlak gözükebilir ancak Remy'nin 11. hafta ile 32. hafta arasında çeşitli sebeplerden dolayı forma giymediğini hatırlatmakta fayda var.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

BERNARD MENSAH
Sezon başı transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna katılan Bernard Mensah, tepeden tırnağa herkesin katkı sağladığı şampiyon Beşiktaş'a Ghezzal'ın transfer evraklarını tescil bürosuna motosikletle yetiştiren iki kulüp görevlisi kadar katkı sağlayamadı.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

DANY DRINKWATER
Sadece 4 sezon önce kendisi için 38 milyon euro ödenen Danny Drinkwater'in Kasımpaşa'ya gelişinde büyük heyecan yarattı. Tüm futbolseverler kendisinden çok daha yüksek bir performans beklerken; İngiliz futbolcunun yaptıkları vasatı aşamadı; 15 maç.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

LEO DUARTE
AC Milan'dan 'e transferinde herkes büyük bir beklenti içerisine girdi ancak Leo Duarte'nin performansı Başakşehir'in kabus gibi bir sezon geçirmesi için en ufak bir engel teşgil etmedi; 15 maç.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

FILIP NOVAK
Sadece bir sezon önce forması altında olağanüstü bir performansın altına imza atan Novak, çok büyük bir beklenti ile formasını sırtına geçirdi ancak şans bulduğu maçlarda beklentilerin karşılayamadı; 20 maç.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

SOFIANE FEGHOULI
'ın son dönemde kazandığı şampiyonluklara büyük katkı sağlayan Sofiane Feghouli bu sezon tam anlamıyla felaketti. Galatasaray'ın bu sezon bu denli zorlanmasında en kritik etkisiz performanslarından birini sergileyen Sofiane Feghouli; 25 maçta, 2 gol, 4 asistin altına imza attı.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

PAPISS CISSE
Bir sezon öncesinin gol kralı Papiss Cisse için bir "joker" beklentisi vardı ancak bu beklenti asla 5 gol, 1 asistlik performans değildi ve joker de böyle olmaz!

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

BROWN IDEYE
Göztepe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı Brown Ideye, sarı-kırmızılı forma altında 31 maçta 3 golün altına imza attı ancak taraftar şüphesiz ki çok daha iyisini bekliyordu.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

DENIS ALIBEC
Kayserispor tarihinin en pahalı transferi olan Denis Alibec, sezonun devre arasında yarattığı büyük hayal kırıklığını da valizine koyarak takımdan ayrıldı.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

ENZO CRIVELLI
Sezona şampiyon olarak başlayan bir takımın 2 gol katkı sağlayan bir santraforu olmaz, olamaz, olmamalı. Enzo bu sezon 36 maçta çıktı, 2 golün altına imza ve en son golünü de yaklaşık 1 yıl önce attığını yazmıyoruz.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

GIULIANO
'e sansasyonel bir şekilde transfer olan Giuliano, sezonu 3 gol, 5 asistlik bir performansla tamamladı ancak Başakşehir yönetimi de futbol kamuoyu da kendisinden çok daha fazlasını bekliyordu.

İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

MANUEL FERNANDES
Çok parlak bir cv ve bu cv sayesinde 35'inde de iyi para kazanıp hayatını sürdürebilecek bir potansiyel; Manuel Fernandes. Kayserispor macerası oldukça şaşalı başladı ancak kendisi dahil herkes bu maceranın 4 ay süreceğini bilmiyordu; 11 maç, 1 gol.

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