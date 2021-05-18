İşte Süper Lig'in hayal kırıklığı yaratan 23 ismi!

MESUT ÖZİL

Fenerbahçe'nin yılın transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takıma çok büyük bir beklenti altında geldi. Uzun süre forma giymemesi, sakatlıktan yeni çıkması ve adaptasyon sorunu gibi birçok etkeni Mesut Özil'in etkisiz performansına etki olarak yazabiliriz ancak Mesut Özil ismi 11 maçta 1 asisten daha fazlasını hak ediyor.

ALEXANDRU EPUREANU

Bir önceki sezon Başakşehir'in şampiyonluğunda en büyük paylardan birine sahip olan Alexandru Epureanu, bu sezon ise tam bir hayal kırıklığıydı. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'deki performansıyla adeta saç baş yolduran Alexandru Epureanu 38 maça çıktı.