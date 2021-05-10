Son dakika spor haberi: Adana Demirsporlu Tarık Çamdal'ın sözleri olay oldu! Galatasaray taraftarları...

'SAMET HOCA İLE DEVAM'



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmek istediklerini söyledi. Sancak, "Ben nankörlük yapmam, bir takımı şampiyon yapan hocayla devam edeceksin. Ama hoca çalışmak istemezse bizim diyeceğimiz bir şey yok" dedi. Takımına teşekkür eden Başkan Sancak, "10 hafta kala ikinci sırayla 10 puan gerideydik. Ama takımımız mücadele etti, sabretti ve çok istedi. Hepsi bu başarıyı hak etti. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.Murat Sancak, taraftarlarına seslenerek, "Lütfen evde kalsınlar. Tamam kutladılar ama evde olsunlar. Hiçbir taraftarımızın canını riske atamayız. Sağlık bizim için çok önemli, kupalardan önemli" yorumunu yaptı.

VOLKAN ŞEN'DEN AYBABA ÖVGÜSÜ



26 yıllık hasretin sona erdiğini söyleyen futbolculardan Volkan Şen, "Bu başka bir şampiyonluk. Çok istediğimiz arzuladığımız 26 yıllık hasret. Bugün itibariyle takım arkadaşlarımız, hocamız, takımımız tarihe geçtik. Büyük bir onur, gurur, mutluluk bizim için. Gerçek anlamda çok mücadele ettik. 14 puan geriden gelmek, şampiyon olmak 1'inci bitirmek kolay değildir ama biz takım arkadaşlarımız, hocamız, başkanımız olsun gerçek anlamda kilitlendik, kenetlendik, birlik olduk ve bunun da karşılığını bugün şampiyon olarak aldık. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı kurduk. Hocamız geldikten sonra özellikle hem saha içinde hem saha dışında birlik olduk. Ben bunun başarıyı getirdiğine inanıyorum" dedi.



