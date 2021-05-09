Galatasaray'ın transfer hedefi Yaremchuk konuştu! "İyi ortama sahip olacağım takıma..."

Galatasaray'ın transfer gözdeleri arasında yer alan Roman Yaremchuk, takımın Genk'ten ayrılmak istediğini resmen açıkladı.

Golcü futbolcu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Kısa süre önce Genk'in teknik direktörüyle konuştum, kulüp ile de iyi ilişkim var. Ne istediğimi biliyorlar ve bana saygı duyuyorlar.

Kulüp hakkında iyi veya kötü konuşmak benim işim değil ama kendi kariyerim ile ilgili konuşabilirim. Nereye mi gitmek istiyorum? Rekabet önemlidir ve kendime güvenimin gelmesi gerekiyor. İyi ortama sahip olduğum bir takıma katılmak istiyorum. Transfer için konuşmak pek doğru değil ve henüz erken. Kim bilir? Belki de Genk'te kalırım. Her şey değişebilir."

Roman Yaremchuk, bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 21 gol 7 asist üretti.



