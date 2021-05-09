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'ın hedefi Yaremchuk konuştu! "İyi ortama sahip olacağım takıma..."

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların ilgisinin olduğu bilinen , yaz aylarında takımından ayrılmak istediğini dile getirdi. Şu anda Belçika Ligi ekibi Genk'te forma giyen Yaremchuk, kendisini daha iyi hissedeceği bir takımda olmayı istediğini ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 19:49
Galatasaray'ın transfer hedefi Yaremchuk konuştu! "İyi ortama sahip olacağım takıma..."

'ın gözdeleri arasında yer alan , takımın Genk'ten ayrılmak istediğini resmen açıkladı.

Golcü futbolcu, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Kısa süre önce Genk'in teknik direktörüyle konuştum, kulüp ile de iyi ilişkim var. Ne istediğimi biliyorlar ve bana saygı duyuyorlar.

Kulüp hakkında iyi veya kötü konuşmak benim işim değil ama kendi kariyerim ile ilgili konuşabilirim. Nereye mi gitmek istiyorum? Rekabet önemlidir ve kendime güvenimin gelmesi gerekiyor. İyi ortama sahip olduğum bir takıma katılmak istiyorum. Transfer için konuşmak pek doğru değil ve henüz erken. Kim bilir? Belki de Genk'te kalırım. Her şey değişebilir."

Roman Yaremchuk, bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 21 gol 7 asist üretti.

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