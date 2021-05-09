Son dakika spor haberi: Galatasaray Beşiktaş derbisine Gedson Fernandes damgası! İnanılmaz performans...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftalara taşıdı.
Galatasaray'ın ve sahanın en iyisi olarak göze çarpan Gedson Fernandes, istatistiklerde de kendisini fark ettirdi.
Beşiktaş karşısında 10 ikili mücadele kazanan Portekizli oyuncu, % 82.9'luk bir pas yüzdesi yakaladı.
3 top kapan, 2 de çalım yapan Fernandes, 7 sahipsiz top kazanarak takımına önemli bir katkı sağladı. Kalan iki maçtan altı puan almak istediklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Ondan sonra ne olacağına bakacağız ama odak noktamız bu iki maçtan altı puan çıkartmak" yorumunu yaptı
İŞTE FERNANDES'İN DERBİ PERFORMANSI:
Topla buluşma: 66
Pas %: 82.9
Asist: 1
Kazandığı ikili mücadele: 10
Sahipsiz top kazanma: 7
Pas arası: 3
Top kapma: 3
Çalım: 2
Oyuncu puanı: 8.05 (Maçın adamı)
(WhoScored)