Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Beşiktaş derbisine Gedson Fernandes damgası! İnanılmaz performans...

Son dakika spor haberi: derbisine damgası! İnanılmaz performans...

Son dakika derbisi haberleri: 'in 40. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılılarda en dikkat çeken isim ise oldu. Yıldız futbolcu istatistikleriyle göz doldurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 17:35
Son dakika spor haberi: Galatasaray Beşiktaş derbisine Gedson Fernandes damgası! İnanılmaz performans...

'de , evinde 'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftalara taşıdı.

Galatasaray'ın ve sahanın en iyisi olarak göze çarpan , istatistiklerde de kendisini fark ettirdi.

Beşiktaş karşısında 10 ikili mücadele kazanan Portekizli oyuncu, % 82.9'luk bir pas yüzdesi yakaladı.

3 top kapan, 2 de çalım yapan , 7 sahipsiz top kazanarak takımına önemli bir katkı sağladı. Kalan iki maçtan altı puan almak istediklerini belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Ondan sonra ne olacağına bakacağız ama odak noktamız bu iki maçtan altı puan çıkartmak" yorumunu yaptı

İŞTE FERNANDES'İN DERBİ PERFORMANSI:

Topla buluşma: 66
Pas %: 82.9
Asist: 1
Kazandığı ikili mücadele: 10
Sahipsiz top kazanma: 7
Pas arası: 3
Top kapma: 3
Çalım: 2
Oyuncu puanı: 8.05 (Maçın adamı)

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