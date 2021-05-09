Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

Son dakika transfer haberi: için 'den flaş transfer iddiası! ...

Son dakika spor haberi... 'nın birçok futbol liginde sona gelinirken, transfer hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Birçok kulüp transfer girişimlerini hızlandırırken, 'den 'ın da ilgilendiği için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 12:28
Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

ekiplerinden Albion'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu 'nun başka bir takımla kariyerini İngiltere'de sürdürebileceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

'da yer alan habere göre 'nin köklü kulübü , ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun 'de kalmak istediği ileri sürülen haberde oyuncunun yeni durağının Leeds United olabileceği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

İspanyolların önde gelen yayın organı 'a dayandırılan bilgiye göre, 'nın yıldız futbolcuyu satmayı planlamasına rağmen Albion'ın oyuncunun sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneği bulunmuyor.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

, bu sezon 'da 12 maça çıktı.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

Yıldız isim, devre arasında kiralık olarak gittiği 'te de şu ana kadar 12 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

1.91 boyundaki ön liberonun, güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

Öte yandan da 'nun durumunu yakından takip ediyor.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

'in, milli takımdan öğrencisi olan Okay'ı istediği ve şartlar oluşması halinde kadroya katılsın raporu verdiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

.

SON DAKİKA