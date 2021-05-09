Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu için İngiltere'den flaş transfer iddiası! Galatasaray...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun başka bir takımla kariyerini İngiltere'de sürdürebileceği iddia edildi.
Football Insider'da yer alan habere göre İngiltere'nin köklü kulübü Leeds United, Okay Yokuşlu ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun Premier Lig'de kalmak istediği ileri sürülen haberde oyuncunun yeni durağının Leeds United olabileceği konuşuluyor.
İspanyolların önde gelen yayın organı AS'a dayandırılan bilgiye göre, Celta'nın yıldız futbolcuyu satmayı planlamasına rağmen West Bromwich Albion'ın oyuncunun sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneği bulunmuyor.