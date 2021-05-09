Komşu'dan Galatasaray için sürpriz kaleci iddiası! Sezon sonu transfer...

Kısa süre önce Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile yeni kontrat imzalayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Cimbom, Haziran 2021'de Atletico Bilbao ile sözleşmesi sona erecek Iago Herrerin'e ilgi duyuyor.

Haberin detaylarında Galatasasaray ile beraber yeni kaleci arayışlarında olan AEK ve West Ham United da, Herrerin'in peşinde.

IAGO HERRERIN KİMDİR?

25 Ocak 1988'de İspanya'nın Bilbao şehrinde dünyaya gelen Herrerin, 1.87 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Kariyerine Bilbao altyapısında başlayan Herrerin, daha sonra Basconia, Barakaldo, Atletico Madrid B, Numancia ve Leganes'te forma giydi.