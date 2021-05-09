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Komşu'dan için sürpriz kaleci iddiası! Sezon sonu ...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kısa süre önce Muslera ile sözleşme yenileyen Cimbom'da kaleci konusunda yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Aslan, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek İspanyol kaleci 'in peşine düştü. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 18:15 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 18:19
Komşu'dan Galatasaray için sürpriz kaleci iddiası! Sezon sonu transfer...

Kısa süre önce Uruguaylı kaleci ile yeni kontrat imzalayan 'da sürpriz bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Cimbom, Haziran 2021'de Atletico Bilbao ile sözleşmesi sona erecek 'e ilgi duyuyor.

Haberin detaylarında Galatasasaray ile beraber yeni kaleci arayışlarında olan AEK ve West Ham United da, Herrerin'in peşinde.

IAGO HERRERIN KİMDİR?
25 Ocak 1988'de İspanya'nın Bilbao şehrinde dünyaya gelen Herrerin, 1.87 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Kariyerine Bilbao altyapısında başlayan Herrerin, daha sonra Basconia, Barakaldo, Atletico Madrid B, Numancia ve Leganes'te forma giydi.

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