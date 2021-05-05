Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri | Beşiktaş ve TFF'den Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye çağrı!

Son dakika spor haberleri | ve 'den , ve 'ye çağrı!

'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen , 'nde de final mücadelesine çıktı. Karşılaşmadan önce açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı ve Başkanı , , ve 'a çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:43
Son dakika spor haberleri | Beşiktaş ve TFF'den Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye çağrı!
'nde ile arasında oynanacak final karşılaşması öncesinde Başkanı ve Beşiktaş Başkanı açıklamalarda bulundu.

TFF'DEN DİĞER ÜÇ KULÜBE ÇAĞRI

Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada " Kulüpleri, Kadın Futbol Takımları kurmalı, onlara deksek vereceğiz. Buradan , ve 'a da çağrıda bulunuyorum, onları da davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇEBİ: "TFF İSTERSE ZORLA YAPTIRIR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Sezonun ilk kupası 'nde gelebilir. Arkasından diğer kupalar da gelirse mutlu oluruz. Kadınlarımıza verdiğimiz değerde hep bir adım önde koşacağız. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da Kadın Futbol Takımları kurmalı. TFF isterse bunu zorla yaptırabilir" diye konuştu.
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