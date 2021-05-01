Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş mesajı! Şampiyonluk...

Tecrübeli teknik adam kalan final karşılaşmalarına takımını mental olarak hazırlarken son dört maçtan da galibiyet bekleğini belirtip ekledi; "Her maçımız final demiştik. Bu sezonun son 360 dakikası kaldı önümüzde. Her maçımızı kazanıp, bize yakışır şekilde bitirmeliyiz."

"Bu maçların biri lider durumundaki rakibimizle. Ligde sıralamanın her an değişebildiğini birçok defa gördük. Kazanalım bekleyelim. Sonuç olarak çıkalım işimizi en iyi şekilde yapalım, puan tablosunun nasıl şekilleneceğini göreceğiz."