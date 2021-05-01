Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş mesajı! Şampiyonluk...

Son dakika spor haberleri: 'da 'den mesajı! Şampiyonluk...

'de şampiyonluk heyecanı son sürat devam ediyor. Son 2 haftada 2 galibiyet alan , zirve yarışını sürdürürken teknik direktör oyuncularını mental olarak kalan maçlara hazırlıyor. ile kritik derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda deneyimli çalıştırıcı, futbolcularıyla görüşme gerçekleştirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:15
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş mesajı! Şampiyonluk...

Kalan haftalarda puan kaybına tahammülü olmayan 'da teknik direktör son periyotta devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş mesajı! Şampiyonluk...

Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen, arada sekiz maçlık galibiyet serisi de yaşayan, üç maç boyunca galibiyete hasret de kalan geri sayıma şampiyonluk potasında giriyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş mesajı! Şampiyonluk...

Türkiye'nin haberine göre, 'ın 6, Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde olan sarı-kırmızılılarda mücadeleyi son düdüğe kadar sürdüreceklerini açıkladıktan sonra oyuncularından da sezonu kendilerine yakışır şekilde noktalamalarını istedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş mesajı! Şampiyonluk...

Tecrübeli teknik adam kalan final karşılaşmalarına takımını mental olarak hazırlarken son dört maçtan da galibiyet bekleğini belirtip ekledi; "Her maçımız final demiştik. Bu sezonun son 360 dakikası kaldı önümüzde. Her maçımızı kazanıp, bize yakışır şekilde bitirmeliyiz."

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'den Beşiktaş mesajı! Şampiyonluk...

"Bu maçların biri lider durumundaki rakibimizle. Ligde sıralamanın her an değişebildiğini birçok defa gördük. Kazanalım bekleyelim. Sonuç olarak çıkalım işimizi en iyi şekilde yapalım, puan tablosunun nasıl şekilleneceğini göreceğiz."

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