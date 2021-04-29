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Son dakika haberi: Gedson şiir gibi

Son dakika maçı haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi. Virüsü atlattıktan sonra yavaş yavaş kendini bulan Gedson maçının yıldızı oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 07:09
Son dakika Galatasaray haberi: Gedson şiir gibi

'a büyük umutlarla gelen corona virüsüne yakalandığı için geç form tuttu. Oynadığı ilk maçlarda performansı eleştirilse de onun büyük potansiyeline hep güvendi. Karşılığını da aldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu koşularıyla rakibi sürekli yorarken, organizasyonu ve kaybedilen topları çabuk geri kazanmasıyla büyük fayda sağladı.

MÜTHİŞ PASLAR

Gedson Fernandes dün mücadelesinde de takımın en iyisiydi. Konyaspor'un kapalı savunmasına karşı tüm oyuncular yan pas yaparken sadece 22 yaşındaki futbolcu dikine oynadı. Bekleri ve hücumcuları rakip savunmanın arasına kaçırmaya çalıştı. Ayrıca uzaktan şutlarla da gol aradı. Maç sonunda teknik direktör Fatih Terim'den tebriği aldı.

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