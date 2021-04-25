Ryan Donk 150. maça çıktı

Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ryan Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı. Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, sarı- kırmızılı takımda 106 Süper Lig, 4 Avrupa ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası maçına çıktı. Donk bu maçlarda 8 gol attı. Resmi siteden, "Galatasaray formasıyla 150. müsabakasını oynayan futbolcumuzu tebrik ediyoruz" denildi.

HEPSİNİ KAZANMALIYIZ

Ryan Donk maç sonunda çok mutlu olduğunu dile getirdi. Hollandalı futbolcu, "Çok mutluyum bu performansı sergilemiş olmaktan ötürü. Galatasaray'da oynamak çok keyifli ve umarım hizmet etmeye devam ederim. 3 puanı iyi onayarak aldık. Bundan sonraki maçlara konsantre olup 3 puanları almamız gerekiyor" dedi.