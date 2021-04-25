Haberler Galatasaray Ryan Donk 150. maça çıktı

150. maça çıktı

maçına ilk 11'de başlayan , formasıyla 150. maçına çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Ryan Donk 150. maça çıktı

maçına ilk 11'de başlayan , formasıyla 150. maçına çıktı. asıllı Hollandalı futbolcu, sarı- kırmızılı takımda 106 , 4 , 26 ve 2 maçına çıktı. Donk bu maçlarda 8 gol attı. Resmi siteden, "Galatasaray formasıyla 150. müsabakasını oynayan futbolcumuzu tebrik ediyoruz" denildi.

HEPSİNİ KAZANMALIYIZ

Ryan Donk maç sonunda çok mutlu olduğunu dile getirdi. Hollandalı futbolcu, "Çok mutluyum bu performansı sergilemiş olmaktan ötürü. Galatasaray'da oynamak çok keyifli ve umarım hizmet etmeye devam ederim. 3 puanı iyi onayarak aldık. Bundan sonraki maçlara konsantre olup 3 puanları almamız gerekiyor" dedi.

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