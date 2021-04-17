Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması! "Pazar günü..."

Üstüste alınan kötü sonuçlar ve yaşanan krizler sonrası Galatasaray'da sular durulmuyor. Galatasaraylı yönetici Mahmur Recevik yaptığı açıklamada "Başkan Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. O ise istifa etmeyeceğini söyledi. Yeniden aday olacağını ve seçimi kazanacağını belirtti. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Mustafa Cengiz'den konuyla alakalı ilk açıklama geldi. A Spor'un haberine göre; Mustafa Cengiz "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi, onu diyene sorun. Fatih Terim ile hiçbir sorunumuz yok. Pazar günü toplanıyoruz." ifadelerini kullandı.