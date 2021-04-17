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Son dakika spor haberi: 'den istifa açıklaması! "Pazar günü..."

Son dakika spor haberi... Son günlerde 'da yaşanan kriz ortamı sonrası sarı-kırmızılı bazı yöneticilerin 'i istifaya davet ettiği haberleri ortaya çıkmıştı. Başkan Cengiz konuyla alakalı açıklamada bulundu. İşte o sözler... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:32 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:44
Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'den istifa açıklaması! "Pazar günü..."

Üstüste alınan kötü sonuçlar ve yaşanan krizler sonrası 'da sular durulmuyor. Galatasaraylı yönetici yaptığı açıklamada "Başkan 'e istifa etmesini önerdik. O ise istifa etmeyeceğini söyledi. Yeniden aday olacağını ve seçimi kazanacağını belirtti. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Mustafa Cengiz'den konuyla alakalı ilk açıklama geldi. 'un haberine göre; Mustafa Cengiz "Bana istifayla ilgili hiçbir kelime gelmedi, onu diyene sorun. ile hiçbir sorunumuz yok. Pazar günü toplanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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