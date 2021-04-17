Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Galatasaray'da yaşanan puan kayıpları ve krizler sonrası ortalık karışmış ve yönetim 'acil' koduyla toplanarak kritik bir görüşme gerçekleştirmişti.
Gerçekleştirilen görüşmede Başkan Mustafa Cengiz'i istifaya davet eden sarı-kırmızılı yönetimin bu talebine karşılık Cengiz "Sağlığım yerinde, yeniden aday olacağım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
İşte kritik toplantıda konuşulanlar...
Milliyet'in haberine göre; 2. başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, yöneticilerden Mahmut Recevik, Okan Böke, Ömer Cansever ve Dilek Kutlu ile Sportif AŞ yönetimindeki Oytun Özer, Başkan Mustafa Cengiz ile kritik bir konuşma yaptı.