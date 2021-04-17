Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: 'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Son dakika spor haberi... 'da kriz ortamı sürüyor... Yaşanan puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan sarı-kırmızılılarda 'nın gidişi, krizi, 'in bazı oyuncular ve Terim'e karşı sözleri çok konuşulurken kritik bir toplantı gerçekleştirilmiş ve Cengiz istifaya davet edilmişti. Peki kritik görüşmede neler konuşuldu? İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:50
Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

'da yaşanan puan kayıpları ve krizler sonrası ortalık karışmış ve yönetim 'acil' koduyla toplanarak kritik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Gerçekleştirilen görüşmede Başkan 'i istifaya davet eden sarı-kırmızılı yönetimin bu talebine karşılık Cengiz "Sağlığım yerinde, yeniden aday olacağım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İşte kritik toplantıda konuşulanlar...

Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre; 2. başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, yöneticilerden Mahmut Recevik, Okan Böke, Ömer Cansever ve Dilek Kutlu ile Sportif AŞ yönetimindeki Oytun Özer, Başkan ile kritik bir konuşma yaptı.

Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

"YANINDA DEĞİLİZ"
Kamuoyuna yansıyan bu konuşmaların hem 'a hem de kendisine zarar verdiğini dile getiren 8 yönetici, "Yaptığınız açıklamalar ve son gelişmeler, sağlığınıza ve Galatasaray'a zarar veriyor. İstifa etmeniz en doğru karar olacaktır. Aksi takdirde bundan sonra yanında değiliz" dedi.

Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

"YENİDEN ADAY OLACAĞIM"
Başkan Cengiz ise, kendisine iletilen bu mesaja, "Sağlığım yerinde... Yeniden aday olacağım. Bu kararımdan da kimse beni vazgeçiremez. Sonuna kadar savaşacağım" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

RECEVİK VE BÖKE 1. AĞIZDAN DOĞRULADI
Yapılan toplantıda bizzat bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Recevik ile Okan Böke de yaptıkları açıklamayla konuşulanları doğruladılar Recevik ve Böke toplantıda konuşulanları böyle açıkladı.

Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

"CENGİZ'E İSTİFA ETMESİNİ ÖNERDİK"
Yönetim Kurulu Üye Mahmut Recevik toplantıda yaşananları şöyle anlattı; 'Bugünkü toplantıda 7 yönetici, Başkan 'e istifa etmesini önerdik. Salı günü başkanın TV'deki konuşmaları beğenmediğimiz bir tutumdu. Pazartesi günü bir dernekte yaptığı konuşmalar ve bunların gazeteye yansıması da rahatsız ediciydi.'

Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

"BİR ADAY ÇIKARSA O DA ALBAYRAK OLUR"
' ise istifa etmeyeceğini, aday olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim. Diğer yönetici arkadaşlarımın da görüşleri benimle aynı. Yönetimin içinden bir aday çıkarsa o isim Abdurrahim Albayrak olur diye düşünüyorum. Diğer yönetici arkadaşlar Okan, Dilek, Kaan, Emre hepimiz aynı şeyi söyledik ama istifaya ikna edemedik Başkanı.'

Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

BÖKE: G.SARAY İÇİN KORKUYORUM
Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke ise şu ifadeleri kullandı; 'Bu saatten sonra inşallah işleyiş bozulmaz. Böyle bir toplantı yaşandıktan sonra inşallah şubeler hakkında verdiğimiz kararlara veto gelmez. Ben Galatasaray için korkuyorum. Başkana artık konuşmamasının iyi olacağını söyledik. O da bize önce "daha sert konuşacağım" dedi, daha sonra da "artık konuşmayacağım" dedi. Ben bir şey anlamadım.' dedi.

Son dakika spor haberi: Mustafa Cengiz'e bomba sözler! Kritik toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı

ACAR DA İSTİFAYA DAVET ETTİ
Toplantıda yer almayan Dorukhan Acar'ın da arkadaşları gibi düşündüğü ve bunu Başkan 'e ilettiği öğrenildi. Yönetimin bu çıkışının Başkan Cengiz tarafından nasıl değerlendirileceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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