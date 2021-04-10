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Son dakika haberleri | 'dan sürpriz transfer hamlesi!

Aslan, ’un ön liberosu Campuzano’yu istiyor. Kolombiyalı’nın menajeri Franco, ve ’nın da yarışta olduğunu dile getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 22:59 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!

Yeni sezon için scout ekibi transfer çalışmalarını sürdürürken 'dan bomba bir iddia geldi. 'ta top koşturan 'nun menajeri , oyuncusunun sarı-kırmızılıların radarında olduğunu duyurdu.

De Franco, İtalyan ekipleri ve 'nın da yarışta yer aldığını ifade etti. Bu sezon 'nde 7 maça çıkan Campuzano, 1 kez fileleri sarsmayı başardı.

Futbola ülkesinin ekibi 'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2018'de 'e kiralandı. 1 Ocak 2019'da bu kulüp tarafından satın alınan Campuzano, 18 Ocak 2019'da Boca Juniors'a 3.5 milyon euro'ya gönderildi. Kariyerinde 89 resmi maçı bulunan Campuzano, 2 gol, 3 asist yaptı. 26 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Sezon sonunda Finansal Fair-Play anlaşması bitecek , kontratı 2024'te sonlanacak Campuzano için bonservis bedeli ödeyebilecek.

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