Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi!

Yeni sezon için scout ekibi transfer çalışmalarını sürdürürken İtalya'dan bomba bir iddia geldi. Boca Juniors'ta top koşturan Jorman Campuzano'nun İtalyan menajeri Gianluca De Franco, oyuncusunun sarı-kırmızılıların radarında olduğunu duyurdu.

De Franco, İtalyan ekipleri Benevento ve Fiorentina'nın da yarışta yer aldığını ifade etti. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 7 maça çıkan Campuzano, 1 kez fileleri sarsmayı başardı.

Futbola ülkesinin ekibi Pereira'da başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 2018'de Atletico Nacional'e kiralandı. 1 Ocak 2019'da bu kulüp tarafından satın alınan Campuzano, 18 Ocak 2019'da Boca Juniors'a 3.5 milyon euro'ya gönderildi. Kariyerinde 89 resmi maçı bulunan Campuzano, 2 gol, 3 asist yaptı. 26 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Sezon sonunda Finansal Fair-Play anlaşması bitecek Cimbom, kontratı 2024'te sonlanacak Campuzano için bonservis bedeli ödeyebilecek.