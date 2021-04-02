Galatasaray ve Milan transferi için kıyasıya yarışıyor! Kulübü...

İngiltere Premier Lig'de düşme potasında olan Sheffield United'ın 3 yıllığına Beerschot'a kiraldığı Ismaila Coulibaly'in adı, yaz transfer sezonunda Galatasaray ile anılmıştı.

Sarı kırmızılı kulübün ilgisinin devam ettiği kaydedilirken, İtalyan devi Milan'ın da ara transfer döneminde oyuncu için Sheffield'a 12 milyon euroluk bonservis önerdiği ancak bunun reddedildiği kaydedildi.

SHEFFIELD SATMAYA KORKUYOR

Bu sezon Premier Lig'den düşme ihtimaline karşın Ismaila Coulibaly'i satmaya yanaşmayan İngiliz ekibinin gelecek sezondan itibaren genç oyuncuyu geri çağırabileceği kaydedildi.

Ismaila Coulibaly bu sezon toplamda 23 maça çıkmış ve 5 gol kaydetmişti.

