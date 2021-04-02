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ve Milan transferi için kıyasıya yarışıyor! Kulübü...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların, bonservisi Sheffield United'da bulunan ve şu anda Beerschot'ta kiralık forma giyen Ismaila Coulibaly ile ilgilendiği ifade edildi. Bununla beraber Milan'ın da genç oyuncu için girişimde bulunduğu ancak teklifin kabul görmediği aktarıldı. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 10:12 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 10:17
Galatasaray ve Milan transferi için kıyasıya yarışıyor! Kulübü...

İngiltere Premier Lig'de düşme potasında olan Sheffield United'ın 3 yıllığına Beerschot'a kiraldığı Ismaila Coulibaly'in adı, yaz sezonunda ile anılmıştı.

Sarı kırmızılı kulübün ilgisinin devam ettiği kaydedilirken, İtalyan devi Milan'ın da ara transfer döneminde oyuncu için Sheffield'a 12 milyon euroluk bonservis önerdiği ancak bunun reddedildiği kaydedildi.

SHEFFIELD SATMAYA KORKUYOR
Bu sezon Premier Lig'den düşme ihtimaline karşın Ismaila Coulibaly'i satmaya yanaşmayan İngiliz ekibinin gelecek sezondan itibaren genç oyuncuyu geri çağırabileceği kaydedildi.

Ismaila Coulibaly bu sezon toplamda 23 maça çıkmış ve 5 gol kaydetmişti.

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