Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed kısa sürede takıma adapte oldu.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed kısa sürede takıma adapte oldu.
Ayağının tozuyla gollerine başlayan ancak bir süredir suskun kalan Mısırlı santrforla ilgili transfer iddiaları gündeme geldi.
İtalya Serie A ekibi Lazio ve İngiliz devi Manchester United'ın gündemine gelen 23 yaşındaki golcüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Adı Avrupa kulüpleriyle anılan genç golcü, transfer açıklamasında bulundu. İşte o sözler...
"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"
Ülkesinde bir gazeteye konuşan Mostafa Mohamed, "Galatasaray'da mutluyum. Benim bildiğim, kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor." sözlerine yer verdi.
23 yaşındaki golcü ayrıca en büyük hayalinin Mısır formasıyla Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu söyledi.
Mostafa Mohamed, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı ve İngilizce öğrenmeye başladı
Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer sarı-kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa ayrılma ihtimali ortadan kalkacak.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray formasıyla 596 dakika süre alan Mostafa Mohamed, 8 maçta 5 gol kaydetti. Mısırlı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.