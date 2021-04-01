Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

Son dakika spor haberleri: 'dan ayrılacak mı? 'den transfer açıklaması (Gs haberi)

'da 'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla devlerinin dikkatini çeken Mısırlı golcüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. basınına konuşan Mostafa Mohamed transfer açıklamasında bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 12:41
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı kısa sürede takıma adapte oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

Ayağının tozuyla gollerine başlayan ancak bir süredir suskun kalan Mısırlı santrforla ilgili transfer iddiaları gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

İtalya Serie A ekibi Lazio ve İngiliz devi Manchester United'ın gündemine gelen 23 yaşındaki golcüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

Adı kulüpleriyle anılan genç golcü, transfer açıklamasında bulundu. İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"
Ülkesinde bir gazeteye konuşan , "'da mutluyum. Benim bildiğim, kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor." sözlerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

23 yaşındaki golcü ayrıca en büyük hayalinin formasıyla Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu söyledi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

, saha içindeki performansının yanı sıra kişisel gelişimine de önem veriyor. Golcü futbolcu, futbolun dilini iyi konuşmanın yanı sıra yabancı dil konusunda da olumlu adımlar attı ve İngilizce öğrenmeye başladı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer sarı-kırmızılı ekip vakit kaybetmeden 4 milyon doları ödeyip oyuncunun tapusunu alırsa ayrılma ihtimali ortadan kalkacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon formasıyla 596 dakika süre alan , 8 maçta 5 gol kaydetti. Mısırlı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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