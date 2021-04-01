Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan ayrılacak mı? Mostafa Mohamed'den transfer açıklaması (Gs haberi)

Galatasaray 'ın ara transfer döneminde Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed kısa sürede takıma adapte oldu.

Ayağının tozuyla gollerine başlayan ancak bir süredir suskun kalan Mısırlı santrforla ilgili transfer iddiaları gündeme geldi.