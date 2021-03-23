Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Kafim Hafez'den Mostafa Mohamed itirafı! "1 sezon sonra..."

Son dakika spor haberi: Kafim Hafez'den itirafı! "1 sezon sonra..."

Son dakika spor haberi: 'un Mısırlı sol beki , 'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü ile ilgil çarpıcı açıklamalar yaptı. Ayrıca Hafez, vatandaşı ile ilgili flaş bir itirafta bulunurken, 'nin en büyük takımında olduğunu dile getirdi. İşte tüm açıklamaları... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 19:34
Son dakika spor haberi: Kafim Hafez'den Mostafa Mohamed itirafı! "1 sezon sonra..."

'un Mısırlı sol beki , 'da Mustafa Muhammed'in etkisiyle ilgili konuştu ve devre arasında kendisine transfer teklifi geldiğini de söyledi.

İşte Karim Hafez'in o sözleri...

Son dakika spor haberi: Kafim Hafez'den Mostafa Mohamed itirafı! "1 sezon sonra..."

"1 SEZON SONRA GİDER"

Mustafa Muhammed, 'da iyi performanslara imza attı. Kimse onun bu kadar iyi başlamasını bekleyemezdi. Ben de beklemiyordum çünkü Mısırlı oyuncular yurt dışında zamana ihtiyaç duyuyor. Bu seviyede oynamaya devam ederse, sadece 1 sezon sonra bence daha büyük bir kulübe transfer olacaktır.

Son dakika spor haberi: Kafim Hafez'den Mostafa Mohamed itirafı! "1 sezon sonra..."

"ŞU ANDA İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR"

Muhammed hakkında hoşuma giden şey şu: Şu anda İngilizce öğreniyor ve gelişimine devam etmeye çalışıyor. Geldiğinde doğru düzgün İngilizce konuşamıyordu.

Son dakika spor haberi: Kafim Hafez'den Mostafa Mohamed itirafı! "1 sezon sonra..."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINDA"

Mustafa Muhammed şanslı çünkü 'nin en büyük takımına transfer oldu. Bu da onun daha büyük liglere transfer olma şansını kesinlikle arttıran bir şey.

Son dakika spor haberi: Kafim Hafez'den Mostafa Mohamed itirafı! "1 sezon sonra..."

"ÇOK GÜÇLÜ İSİMLER VAR"

Bazıları Ligi'nin zayıf, güçlü olduğunu ya da Mısır Ligi ile aynı seviyede olduğunu söylüyor ancak bu kesinlikle yanlış. Türkiye Ligi'nde çok güçlü oyuncular, büyük isimler var.

Son dakika spor haberi: Kafim Hafez'den Mostafa Mohamed itirafı! "1 sezon sonra..."

"TEKLİF ALDIM"

Devre arasında İspanya Ligi'nden teklif aldım. Ara transfer döneminin son günüydü, bu yüzden başkan reddetti çünkü benim yerime oyuncu alacak zamanları yoktu. Kulübün adını söylemeyeceğim ancak yaz aylarında tekrar gelme ihtimalleri var.

Son dakika spor haberi: Kafim Hafez'den Mostafa Mohamed itirafı! "1 sezon sonra..."

"TREZEQUET FARK YARATIYOR"

Trezaguet, Kasımpaşa'da parladı ancak hedef ligde kalmaktı, bu da oynadığı seviyeyi biraz etkiledi. Şimdi Aston Villa'da oynadığında fark yaratabilen bir oyuncu olduğunu daha net görebiliyoruz.

SON DAKİKA