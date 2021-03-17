Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Galatasaray'da yaptığı açıklamaların ardından Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.
Galatasaray'da yaptığı açıklamaların ardından Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedilmişti.
Geçtiğimiz sezon taraftarla küfürleşen, kazandığı paraya karşılık oynadığı futbolla bir türlü istenen seviyeye çıkamayan Faslı futbolcu ile son olarak ipler kopartılmıştı.
TEK TARAFLI FESHEDİLDİ
Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçının ardından saha zeminini eleştirmiş ve yöneticileri hedef aldığı iddia edilmişti.
Galatasaray yönetimi bu sözlerin ardından Faslı futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklanmıştı.
SÜRPRİZ KARAR
Galatasaray yönetiminin aldığı fesih kararı sürpriz olarak karşılandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ayrılığa sıcak bakmadığı iddia edilirken yönetimin buna rağmen fesih kararı aldığı öne sürüldü.
'BÜYÜK HATA YAPTILAR'
Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila ayrılık kararının ardından açıklamalarda bulunmuş ve Galatasaray'ın çok büyük bir hata yaptığının altını çizmişti.
TERİM'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmuştu.
"GALATASARAY KÜLTÜRÜNE YAKIŞIR ŞEKİLDE YOLCU ETTİK"
Belhanda'nın ayrılığına değinen deneyimli teknik adam, "Orada da neler beklediğini görüyorum insanların ama biz Belhanda'yı 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı.
"BU KULÜP BENİ GÖNDERDİ"
Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin Galatasaray'a zarar vermesine müsade etmeyeceğini belirten Terim, "Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür.
Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell Galatasaray'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır.
Orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır. 2 sene üst üste şampiyon olduk, 5 maç namağluptuk beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Neticeleri söylüyorum. Tam 19.05'te bana fesih kağıdını gönderdiler. Ben Galatasaray'a küsmedim" ifadelerini kullanmıştı.
Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili usta yazar Hıncal Uluç da bir yazı kaleme aldı.
İŞTE ULUÇ'UN YAZISI:
Belhanda belasından sonra Fatih Hocam, kendine döneceğini adım gibi biliyordum..
Bu yüzden Kayseri önüne çıkardığın 11'i de, oynattığın eski, o Galatasaray'ı zaferden zafere sürükleyen futbolu ve aldığın o net sonucu da yadırgamadım..
İçimde ufak şüpheler vardı.. O Belhanda rezili hakkındaki eleştirilerimde "Ağır sözcükler mi kullandım acaba" diye.. Ama Fener medyasının Belhanda'sız Galatasaray paniği içinde nasıl zavallı çırpındığını, o ruhsuz rezilin gidişini nasıl ağır eleştirip, Galatasaray'da Başkan, yönetim ve senin aranı açmak için nasıl ve hâlâ kullandığını, hem de skor yazarı oldukları halde, Kayseri önünde 3-0 galibiyet sağlayan takımı alkışlayacaklarına, orda bile saçma sapan eleştiriler yaptıklarını, oynattığın bu yeni, aslında seni zaferlere götüren "eski" futbola dönüşünü nasıl yere vurduklarını okuyunca, hiç şüphem kalmadı Hocam..
Ali Sami Yen'den bu yana ilk defa bir Galatasaray Başkanı'na hakaret eden, hem de asıl kendisi en ağır hakaretlere layık futbolcuyu, olayı basına yansıtmadan, sessiz ama hızlı kovan Mustafa Cengiz Başkan'ı yürekten alkışladım.
Teşekkürler Başkan.. Galatasaray'ın onurunu kurtarmakla kalmadın, Fatih Terim'i yeniden kazandın.. Galatasaray futbol takımını da..
Fener medyasının sahte yıldızı, aslında Galatasaray 11'ine yerleştirdiği saatli bomba Belhanda'dan kurtulunca, sahaya çıkardığın 11 ve oynattığın futbolla, hem de üç günde kendine geldiğini gösterdin, Hocam.