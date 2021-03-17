Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Son dakika haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Son dakika spor haberi: - maçının ardından 'nın açıklamaları gündem olmuş, sarı-kırmızılı takım bu açıklamaların ardından Faslı futbolcu ile yollarını ayırma kararı almış ve Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Usta yazar da Belhanda ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:57
Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

'da yaptığı açıklamaların ardından 'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Geçtiğimiz sezon taraftarla küfürleşen, kazandığı paraya karşılık oynadığı futbolla bir türlü istenen seviyeye çıkamayan Faslı futbolcu ile son olarak ipler kopartılmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

, Demir Grup maçının ardından saha zeminini eleştirmiş ve yöneticileri hedef aldığı iddia edilmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

yönetimi bu sözlerin ardından Faslı futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

SÜRPRİZ KARAR

yönetiminin aldığı fesih kararı sürpriz olarak karşılandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ayrılığa sıcak bakmadığı iddia edilirken yönetimin buna rağmen fesih kararı aldığı öne sürüldü.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

'BÜYÜK HATA YAPTILAR'

'nın menajeri William D'Avila ayrılık kararının ardından açıklamalarda bulunmuş ve 'ın çok büyük bir hata yaptığının altını çizmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

TERİM'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

"GALATASARAY KÜLTÜRÜNE YAKIŞIR ŞEKİLDE YOLCU ETTİK"

Belhanda'nın ayrılığına değinen deneyimli teknik adam, "Orada da neler beklediğini görüyorum insanların ama biz Belhanda'yı 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

"BU KULÜP BENİ GÖNDERDİ"

Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinin 'a zarar vermesine müsade etmeyeceğini belirten Terim, "Belhanda konusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell 'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime 'dır. 2 sene üst üste şampiyon olduk, 5 maç namağluptuk beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Neticeleri söylüyorum. Tam 19.05'te bana fesih kağıdını gönderdiler. Ben Galatasaray'a küsmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili usta yazar da bir yazı kaleme aldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

İŞTE ULUÇ'UN YAZISI:

Belhanda belasından sonra Fatih Hocam, kendine döneceğini adım gibi biliyordum..

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Bu yüzden Kayseri önüne çıkardığın 11'i de, oynattığın eski, o 'ı zaferden zafere sürükleyen futbolu ve aldığın o net sonucu da yadırgamadım..

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

İçimde ufak şüpheler vardı.. O Belhanda rezili hakkındaki eleştirilerimde "Ağır sözcükler mi kullandım acaba" diye.. Ama Fener medyasının Belhanda'sız paniği içinde nasıl zavallı çırpındığını, o ruhsuz rezilin gidişini nasıl ağır eleştirip, Galatasaray'da Başkan, yönetim ve senin aranı açmak için nasıl ve hâlâ kullandığını, hem de skor yazarı oldukları halde, Kayseri önünde 3-0 galibiyet sağlayan takımı alkışlayacaklarına, orda bile saçma sapan eleştiriler yaptıklarını, oynattığın bu yeni, aslında seni zaferlere götüren "eski" futbola dönüşünü nasıl yere vurduklarını okuyunca, hiç şüphem kalmadı Hocam..

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Ali Sami Yen'den bu yana ilk defa bir Başkanı'na hakaret eden, hem de asıl kendisi en ağır hakaretlere layık futbolcuyu, olayı basına yansıtmadan, sessiz ama hızlı kovan Mustafa Cengiz Başkan'ı yürekten alkışladım.

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Teşekkürler Başkan.. 'ın onurunu kurtarmakla kalmadın, Fatih Terim'i yeniden kazandın.. Galatasaray futbol takımını da..

Son dakika Galatasaray haberi: Usta yazardan Belhanda'ya olay sözler!

Fener medyasının sahte yıldızı, aslında 11'ine yerleştirdiği saatli bomba Belhanda'dan kurtulunca, sahaya çıkardığın 11 ve oynattığın futbolla, hem de üç günde kendine geldiğini gösterdin, Hocam.

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