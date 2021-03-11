Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim'in Belhanda'yı 'seni kovacaklar' şeklinde uyardığı ortaya çıktı

Sivasspor beraberliğinden sonra yayıncı kuruluşa konuşan Younes Belhanda'nın "Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler'' açıklaması Galatasaray'daki sonu oldu. Başkan Mustafa Cengiz, "O sözleri bize söyledi!" diyerek yöneticilerle toplantı yaptı. Faslı 10 numaranın sözleşmesini feshetme kararı alan sarıkırmızılı yönetim, kulüp avukatlarına talimatı verdi ve 2 gün boyunca Belhanda'nın sözleşmesi ve sözleri satır satır incelendi.



Sabah'ın haberine göre, süreci yakından takip eden teknik direktör Fatih Terim'in, pazartesi günkü idmanda oyuncusunu uyardığı ortaya çıktı. Terim "Çıkıp özür dile yoksa bu işin sonu iyi görünmüyor'' derken, hocasının tavsiyesini dikkate alan Belhanda "Başkan ve yönetim kurulu hakkında konuşmadım" ifadesiyle geri adım attı.





ÇOK ŞAŞIRDI: GERÇEKTEN BUNU YAPABİLİRLER Mİ?

Ancak bu mesaj da Belhanda'yı kurtaramadı! Başkan Cengiz dün sabah Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez "Sözleşmeyi derhal feshedin" talimatını verdi ve KAP'a "Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" açıklaması yapıldı. İdman için gittiği Florya'da bu kararı öğrenen Belhanda'nın ilk tepkisi ise "Gerçekten bunu yapabilirler mi?" şeklinde oldu ve 31 yaşındaki yıldız oyuncu kulüp tarafından yapılan bu işlemin geçerliliğini araştırmaya başladı.



TARİHİ AÇIKLAMA!

G.Saray, Belhanda'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a şu açıklamayla duyurdu: "Kulübün imajına ve yönetim kurulunun saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Belhanda'nın sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir."



KESİNTİYİ KABUL ETMEDİ

Selefi Sneijder'in aksine büyük maçlara golleriyle değil kartlarıyla damgasını vurdu.

10 numaralı formanın skor katkısı olarak karşılığını hiçbir zaman veremedi.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oyundan alındığı Real Madrid maçında kendisini ıslıklayan taraftara Fransızca çok ağır küfürler etti.

Geçen sezon Gençlerbirliği deplasmanı dönüşünde havalimanında taraftarla kavga etme noktasına geldi.

Pandemi döneminde ödenmeyen alacakları için kulübü FIFA'ya şikâyet etti.

Maaşında % 15 kesintiyi kabul etmedi.



ZEMİN BAHANEYDİ...

3 milyon 350 bin Euro garanti ücrete sahip Belhanda uzun süredir Galatasaray'la sözleşmesini uzatmak istiyordu. 2 milyon Euro'ya yeni sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söyleyen Faslı 10 numara, yönetimden bir türlü olumlu cevap alamadı. Fatih Terim'in kalması yönünde görüş vermesine rağmen somut adım atılmadı. Belhanda da bu durumu takım arkadaşlarına "Sosyal medyada hakkımda yazılan olumsuz yorumlardan etkilendiler ve sözleşmemi uzatmadılar'' diyerek anlattı. Yıldız oyuncu zemini bahane ederek de yönetimi röportaj sırasında eleştiri yağmuruna tuttu.