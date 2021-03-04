Ankaragücü-Galatasaray: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında, hem ligin zirvesini hem de alt sıraları oldukça yakından ilgilendiren mücadelede Ankaragücü ile Galatasaray Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Ankaragücü olurken, Galatasaray zirve yarışında büyük bir yara alarak en yakın takipçisi Beşiktaş'ın kazandığı haftada 3 puan kaybetti.

Ev sahibi ekibin gollerini Ibrahim Akdag ve Saba Lobjanidze kaydederken, sarı-kırmızılıların tek golü Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed, karşılaşmanın 57. dakikasında girdiği ikili mücadelede yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Ankaragücü puanını 23'e yükseltirken, Galatasaray 57 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Gedson Fernandes, çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. Bu oyuncunun ceza sahasının hemen dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Korcan topu güçlükle çeldi.

22'nci dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında Onyekuru kale sahası içinde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Korcan'da kaldı.

34'üncü dakikada Ankaragücü savunmasının hatası ile topla buluşan ve ceza sahasına sokulan Emre Kılınç sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı top yan ağlarda kaldı.

45'inci dakika Ankaragücü penaltı kazandı. Geroldo'nun ortasında meşin yuvarlak Arda Turan'ın eline çarpınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

45+1'inci dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı ve kaleci Muslera'yı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Onyekuru'nun pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Falcao'nun dönerek vuruşunda Friedrich gole izin vermedi.

55'inci dakikada Alper'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lobjanidze, Marcao'dan sıyrılarak topu düzgün bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

57'nci dakikada Mohamed, İbrahim Akdağ'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, Mohamed'in rakibine dirsek attığını işaret etti.

68'inci dakikada Endri Çekiçi'nin sol çaprazdan vuruşunda top farklı şekilde yandan auta gitti.

90+2'nci dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Ryan Donk'un pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında sahaya çıkan kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ilk 11'de forma giyen Christian Luyindama'yı yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam Luyindama'nın yerine stoperde Marcao'nun yanında Ryan Donk'u oynattı.

Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera oynarken savunma dörtlüsünü Yedlin, Marcao, Donk ve Ömer Bayram oluşturdu. Orta sahada Etebo, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes'i oynatan Terim, kanatlarda Onyekuru ve Arda Turan'a şans verdi. Deneyimli teknik adam ileri uçta ise Mustafa Muhammed'e görev verdi.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı.

Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.

İKİ TAKIM ARASINDA 100. MAÇ

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'de 100. randevuya çıktı.

İki takım arasındaki rekabette bugüne dek oynanan 99 maçta sarı-kırmızılılar 62-18 gibi büyük bir üstünlük sağladı. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.