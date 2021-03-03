Galeri Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray zorlu deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-kırmızılılar çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Bu pozisyonun ardından taraftar adeta çıldırdı. İşte öne çıkan yorumlar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı

Zorlu mücadelenin 34. dakikasında Emre Kılıç çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı

Ankaragücü savunmacısı Atilla Turan'ın hatasında topun sahibi olan Emre Kılnç bir anda kaleci Korcan ile başbaşa kaldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı

Topu biraz sürdükten sonra şutunu çeken Emre Kılınç topu yan ağlara nişanladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı

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Emre Kılıç ile ilgili bu pozisyonun ardından birçok yorum yapıldı. İşte o yorumlar...

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