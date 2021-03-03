GaleriGalatasaraySon dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray zorlu deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında sarı-kırmızılılar çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Bu pozisyonun ardından taraftar adeta çıldırdı. İşte öne çıkan yorumlar...
03 Mart 2021 Çarşamba 20:01, Güncelleme 03.03.2021 20:06
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç zoru başardı sosyal medya sallandı