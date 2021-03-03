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Son dakika spor haberleri: taraftarı vefat eden taraftarları Eren ve Mert’i unutmadı

İki sezon önce deplasman dönüşünde taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası hayatlarını kaybeden ve ’ün anısına taraftarları, ’nun deplasman tribününe Eren ve Mert’in fotoğrafların olduğu “Kalbimizdesiniz” yazılı pankart astı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 18:58
Son dakika spor haberleri: Galatasaray taraftarı vefat eden Ankaragücü taraftarları Eren ve Mert’i unutmadı

'nün, ile 02.03.2019 tarihinde deplasmanda oynadığı maçın ardından dönüş yolunda taraftarları taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası ve hayatlarını kaybetmişti. Bugünkü - maçından önce ise, sarı-kırmızılı taraftarlar deplasman tribüne astıkları pankart iki sene önce vefat eden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ü andı. "Kalbimizdesiniz!" yazan pankartta, iki genç taraftarın fotoğrafları da yer aldı.

MKE Ankaragücü taraftarı da maraton tribününe vefat eden iki gencin fotoğrafının bulunduğu ve "Eren ve Mert kalbimizde. Sizleri Unutmayacağız" yazısının yazıldığı pankart asarak andı.

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