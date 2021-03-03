Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Galatasaray, zirve yarışında kritik öneme sahip mücadeleden mutlak 3 puan isterken, Ankaragücü de yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile bir seri yakalamak istiyor.

Kritik mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer, Gedson, Etebo, Onyekuru, Arda, Emre Kılınç, Mohamed

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Ankaragücü - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

MÜCADELEDEN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında sahaya çıkan kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ilk 11'de forma giyen Christian Luyindama'yı yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam Luyindama'nın yerine stoperde Marcao'nun yanında Ryan Donk'u oynattı.

Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera oynarken savunma dörtlüsünü Yedlin, Marcao, Donk ve Ömer Bayram oluşturdu. Orta sahada Etebo, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes'i oynatan Terim, kanatlarda Onyekuru ve Arda Turan'a şans verdi. Deneyimli teknik adam ileri uçta ise Mustafa Muhammed'e görev verdi.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı.

Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.

İKİ TAKIM ARASINDA 100. MAÇ

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'de 100. randevuya çıktı.

İki takım arasındaki rekabette bugüne dek oynanan 99 maçta sarı-kırmızılılar 62-18 gibi büyük bir üstünlük sağladı. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.