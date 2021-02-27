Galatasaray-Erzurumspor maçının ardından Erman Toroğlu: Mohamed 40 yıllık Galatasaraylı gibi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım Mostafa Mohamed'in attığı gollerle kazanarak 2-0 kazandı. Mısırlı golcünün performansına değinen A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Mohamed 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. Adamda spor ahlakı var, bazılarında yok" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)