Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim çok sinirlendi! "Tuzağa düşürüldük"

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Oyuna iyi başladık, ilk 5 dakikada öne geçebilirdik. Sonra tekrar kontrol bizdeydi. Emre'nin atamadığı, böyle oyunlarda öne geçmek oyunun bütün gidişatını değiştirir. Devreye 1-0 girmek bizim için hiç hoş olmadı.

Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın vücudundan eline seken topta hakem Cüneyt Çakır verdi. Bize öyle bir izah etti. Özür dileyecektik neredeyse. Bu nereden geliyor? Kendisi VAR'da duruyor.

Trabzon'da VAR'da olan Cüneyt Çakır, skandal bir karara imza attı, 2 gün sonra gelip burada VAR'ın başına geçti.

Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Rakip resmen kafasıyla dirseğe doğru gidiyor, attırmak için.

VAR'daki, korkusundan Cüneyt abisini çağıramaz. O, onu çağırmaz. Bizim yüreğimiz her şeye yeter.

Bugün tuzağa düşürüldük. Bizim iyi veya kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez. Doğru karar, yanlış karar herkesi ilgilendirir. Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum kırmızı kart, elimi çıkardım hafif bu da kırmızı kart.

Biz yine tribünlerle oynadık. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz ama biz her şeye uyuyoruz. Kimseye de tek kelime etmiyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum kuralı tam öğrenmek için.

Cüneyt Çakır, VAR hakemi midir ya! Her yere Cüneyt'i çağırıyorsun, iki gün önce şaibeli bir karar vermiş, apar topar buraya geliyor.