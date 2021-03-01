Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Mostafa Mohamed hiç affetmiyor! İstatistikleri altüst etti

Kupada 1 kez fileleri havalandıran Mohamed, Süper Ligde de 5 karşılaşmanın 4'ünde 5 gol buldu. Sadece Alanya'yı es geçti. Sarıkırmızılı forma ile süre aldığı dakika, gol oranına göre her 80 dakikada bir gol attı, ligde rakip kaleye attığı 8 şutta 5 gol atmayı başardı.

HER SİSTEME UYUM SAĞLIYOR

Bunda yaptığı sert ve net vuruşlarının etkisi çok büyük. Nitekim Erzurum kalecisi Göktuğ da top Mostafa'nın ayağına geldiğinde çaresiz kaldı. G.Saray'ı 2-0 galibiyete taşıyan Mısırlı futbolcu, ayrıca 3 kez top çaldı ve 4 kez ikili mücadele kazandı.