Galatasaray Alanyaspor'un konuğu oluyor! İşte Fatih Terim'in 11'i

10 gün önce Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği rakibine bu kez 3-2 ile kaybeden Cimbom, bu sezonki kötü seriye bugün son vermek istiyor. Aslan, keskin virajı kayıpsız dönerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Son oynanan Kasımpaşa maçında fiziği güçlü bir takımla sahaya dizilen Galatasaray, Alanya'da kadrosunu değiştirecek.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
ALANYASPOR - Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacak
GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mostafa
6 DEĞİŞİKLİK VAR
Cimbom, Kasımpaşa maçındaki kötü zeminde Luyindama, Ömer, Etebo ve Babel gibi fizik gücü yüksek isimlerle oynamıştı. Bu kez pas oyununa yatkın, hızlı futbolcular tercih edilecek. Yedlin, Donk, Taylan, Arda, Belhanda ve Onyekuru'nun oynaması bekleniyor. Sakatlığını atlatan Falcao'nun kulübede olması bekleniyor. Ligde son 6 maçını kazanarak çok iyi bir form yakalayan Aslan, Alanya'yı yenerek 7'de 7 yapmayı hedefliyor.
5 EKSİK VAR
Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu farklı nedenlerden dolayı bugün görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan sol bekler Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile Kovid-19 karantina sürecinden yeni çıkan Halil Dervişoğlu, Antalya'ya götürülmedi. Cezalı Oğulcan Çağlayan da yok. Antalya'ya götürülse de henüz takımla çalışmayan Feghouli ise tribünde olacak.
13. MAÇA ÇIKIYORLAR
İki takım daha önce 12 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 7, turuncu- yeşilliler 4 kez kazandı, 1 maç berabere bitti. Cimbom 12 maçta 28 gol atarken, Alanya 18 golle yanıtladı. Galatasaray rakibiyle yaptığı son 3 (1'i kupa maçıydı) karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.