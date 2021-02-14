Son dakika Galatasaray haberi: DeAndre Yedlin'den Fatih Terim itirafı! "Çok heyecanlandım"

Galatasaray Mobil Uygulamasında, çok renkli bir bölüm yayınlandı. Sarı-kırmızılı takımın yeni yıldız DeAndre Yedlin ile kız arkadaşı Crystal birlikte açıklamalarda bulundu.

"DEANDRE ÇOK ÇOK SAYGILIDIR"

Crystal, Yedlin'in nasıl bir insan olduğundan bahsederken, "DeAndre çok çok saygılıdır. Onunla sohbet etmek çok keyiflidir. Bence benim olgunlaşmama yardım ediyor. O bana her zaman iyi geliyor. Bazen bana benden daha çok inanır. Her zaman ileriyi hedefler. Daha fazla ne yapabiliriz, ben daha fazla ne yapabilirim..." ifadeleriyle yıldız futbolcunun nasıl bir karakter olduğunu anlattı.

"TERİM'LE ÇALIŞMAK HEYECANLANDIRDI"

Galatasaray'da teklif aldığında ne hissettin şeklindeki soruyu yanıtlayan DeAndre Yedlin, "Çok heyecanlandım. Galatasaray küçüklüğümden beri bildiğim bir takım. Böyle bir teknik direktörle çalışma fırsatına sahip olacağım için çok heyecanlandım. Bu inanılmaz şehre geleceğim için...

"BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL"

Daha önce 2013'te U20 Dünya Şampiyonası için gelmiştim. Ama o zaman güvenlik önlemleri sebebiyle çok bir şey deneyimleyememiştim. Otelde kalmamızı istiyorlardı. Ama şimdi burada yaşıyor olacağım ve bu inanılmaz. Bu benim için çok güzel bir tecrübe. Burada olmak çok güzel.

"UMARIM GURUR KAYNAĞI OLURUM"

Galatasaray'da Brad Friedel'dan sonraki ikinci Amerikalı olduğu hatırlatılan Yedlin, "Brad'i tanıyorum. Tottenham'a ilk geldiğimde oradaydı. Ayrıca milli takımda da bir süre kaleci antrenörü olarak çalışmıştı. Çok büyük adamdır ve Amerika'da bir efsanedir. Burada bulunmuş birkaç Amerikalı'dan biri olmak gurur verici. Umarım hem Amerika hem de Galatasaray için gurur kaynağı olurum" diye konuştu.