Haberler Galatasaray Konyaspor - Galatasaray | CANLI

Konyaspor - | CANLI

'in 17. haftasında Konyaspor sahasında 'ı konuk ediyor. Zirveyi 'a kaptıran Galatasaray, 7 eksikle geldiği Konya'dan 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Ev sahibi ekip ise kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yükselişe geçmeyi amaçlıyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan zorlu mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 17:57 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 18:54
Konyaspor - Galatasaray | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, , Çalık, , , Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, , Cikalleshi

Galatasaray: , , Donk, Luyindama, Saracchi, Taylan, , Bayram, Akbaba, Oğulcan, Diagne

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Konyaspor - Galatasaray maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK
Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemiyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları olan Oghenekaro Etebo, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile yılbaşı kutlamasında elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi edilen Omar Elabdellaoui, maçın kadrosunda bulunmuyor. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Emre Kılınç ile sarı kart cezalıları Arda Turan ve Marcao da takımdaki yerlerini alamadı.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası Konyaspor maçıyla sona eriyor. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi. Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.

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