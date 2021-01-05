Haberler Galatasaray Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası Mbaye Diagne'den transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

- maçı sonrası 'den transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

'in 17. haftasında , deplasmanda 'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı golcü , açıklamalarda bulundu. Çıkan transfer haberleriyle ilgili konuşan , "Ben Galatasaray oyuncusuyum. Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 21:43
Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası Mbaye Diagne'den transfer açıklaması! Ayrılacak mı?

'in 17. haftasında , deplasmanda 'a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı golcü , açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren , "Kolay bir maç olmadı. Biz elimizden geleni yapmaya ve sahada bunu göstermeye çalıştık. Çalışmaya devam edip önümüzdeki maçlara bakacağız. Golümü Omar'a armağan ettim. Kendisi hastanede. Galibiyetle birlikte ona golleri armağan etmek isterdim." diye konuştu.

Kendisiyle ilgili çıkan transfer haberleri sorulan oyuncu, "Ben Galatasaray oyuncusuyum. Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum." yanıtını verdi.

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