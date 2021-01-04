4 saat kala büyük şok! İşte Mbaye Diagne gerçeği

Antalyaspor maçına forvette Oğulcan Çağlayan ile başlayan Galatasaray'da Falcao yedek kulübesinde, Mbaye Diagne ise tribündeydi... Oğulcan'ın etkisiz kalması ve Falcao'nun yine sakatlanması sonrası Diagne'nin durumu merak uyandırdı. Senegalli golcünün Antalyaspor mücadelesinden 4 saat önce kadro dışı kaldığını öğrendiği ortaya çıktı. İşte olayın perde arkası: Birinci derece yakınında Koronavirüs tespit edilen Mbaye Diagne geçen hafta tedbir amaçlı Trabzon'a götürülmedi. Karantinada kalması istenen sorunlu yıldız, alışveriş merkezinde gezmeye devam etti.





İLK TEKLİFTE TAKIMDAN GÖNDERİLECEK

Florya'da kampı kaldıran Fatih Terim, Antalyaspor maçı için cumartesi öğlene doğru takımını tesiste topladı. Fiziksel olarak kendisini iyi hisseden Diagne, kadroda olacağını hatta oynayacağını düşünüyordu. Ancak saat 15.00'te açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda ismini göremedi ve büyük şok yaşadı. Teknik heyet, takım içi disipline uymayan, Göztepe karşılaşmasında oyundan alındığı için kulübeye tepki koyan Senegalli'ye bir anlamda ceza verdi. Ocak ayında müzmin sakat Falcao'dan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, zararına da olsa Diagne'yi satmaya hazır.

Sabah