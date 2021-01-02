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ünlü menajerle görüştü! "Etebo'yu gönder o ismi getir"

Son dakika haberi: 'den kiralanan Etebo'yu devre arasında göndermenin planlarını yapan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yönetimin menajer D'Avila ile görüşerek, "Etebo'yu 'ye geri gönder, o futbolcunun transferine yardımcı ol" dediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 00:16
Galatasaray ünlü menajerle görüştü! "Etebo'yu gönder o ismi getir"

Sezon başında 'den kiralanan Pierre Etebo'yu devre arasında göndermenin planlarını yapan yönetimi, Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila ile görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray ünlü menajerle görüştü! "Etebo'yu gönder o ismi getir"

Sarı kırmızılıların D'Avila'dan Etebo'nun gönderilmesi konusunda yardım beklediği ayrıca ünlü menajerden bir başka futbolcusu Deroy Duarte'nin transferinde aracılık etmesini istediği belirlendi.

Galatasaray ünlü menajerle görüştü! "Etebo'yu gönder o ismi getir"

Sparta Rotterdam formasını giyen 21 yaşındaki Hollandalı yıldız önemli bir yetenek. Bu sezon 4 gol atıp 3 asist yapan orta alan oyuncusunun sözleşmesi haziranda bitecek.

Galatasaray ünlü menajerle görüştü! "Etebo'yu gönder o ismi getir"

Sparta formasıyla bu sezon Hollanda Ligi'nde 12 maça çıkan Duarte 4 gol, 3 asistle 7 gole direkt katkı yaptı.

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