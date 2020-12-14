Haberler Galatasaray Son dakika: Ivan Rakitic'in Cim Bom mesajına Arda Turan'dan cevap!

Son dakika: 'in Cim Bom mesajına 'dan cevap!

Bir dönem 'da birlikte top koşturan ile 'in sosyal medyadaki '' diyaloğu sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Sevilla forması giyen Hırvat futbolcu, Arda'nın idman fotoğrafının altına "Cim bom gol gol gol..." yazarken, tecrübeli futbolcu da eski takım arkadaşına "Gel birlikte gol atalım kardeşim" sözleriyle cevap verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:17 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:21
Son dakika: Ivan Rakitic'in Cim Bom mesajına Arda Turan'dan cevap!

takımlarından Sevilla forması giyen , sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı 'a '' mesajı yolladı.

Arda Turan ile bir dönem 'da birlikte top koşturan Hırvat yıldız, Turan'ın sosyal medyadadan paylaştığı antrenman fotoğrafına sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir yorum yaptı.

"CİM BOM GOL GOL GOL..."
Rakitic, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kalp emojisiyle Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cim bom gol gol gol..." yorumunu yaptı.

Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" diye yanıt verdi.

Bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

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