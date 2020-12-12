Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Solhan Spor'u ağırlıyor. Burhan Felek Salonu'ndaki karşılaşma 12.00'de başlayacak ve TRT Spor 2'de olacak. Filenin Aslanları, ligde oynadığı 16 maçta 12 galibiyet ve dört mağlubiyet elde etti. 4 maç eksiği bulunan Solhan ise 16 maçta 6 galibiyet yaşadı.
Filenin Aslanları Solhan’ı ağırlıyor
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Solhan Spor'u ağırlıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 22:02 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50