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'ın hedefi !

Ara dönemine az bir süre kala transferde atağa kalkan , sezon sonunda boşa çıkacak olan için çalışmalarını sürdürüyor… İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 00:56
Galatasaray'ın hedefi Aytaç Kara!

, 'nın orta saha oyuncusu için yeniden harekete geçti. Takvim'in haberine göre; devre arasında yıldız oyuncu için Kasımpaşa'nın kapısını çalacak… Ancak şartlarda anlaşma sağlanamazsa sezon sonu beklenecek... Çünkü Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor… Tecrübeli oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak gerçekleşmemişti.

G.Saray'ın hocası Fatih Terim Aytaç Kara'nın transfer edilmesine sıcak bakıyor.

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