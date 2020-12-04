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kolları sıvadı! Luyindama'nın yerine o geliyor

Son dakika haberleri... Ligde son haftalarda yükselen bir form grafiğine sahip olan Galatasaray, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı. İşte Luyindama'nın takımdan ayrılması durumunda yerine düşünülen o isim...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 08:55 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 08:59
Galatasaray kolları sıvadı! Luyindama'nın yerine o geliyor

Süper Lig'de çıktığı son maçlarda başarılı bir performansa imza atan , zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma yükseldi.

Galatasaray kolları sıvadı! Luyindama'nın yerine o geliyor

Sarı-kırmızılı takım, hem corona virüsü hem de sakatlıklar nedeniyle şampiyonluk yarışında herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için ocak ayında kadrosuna takviye yapacak.

Galatasaray kolları sıvadı! Luyindama'nın yerine o geliyor

Yeni Asır'da yer alan habere göre İngiliz ekibi Everton'un ısrarla istediği savunma oyuncusu Luyindama'nın alternatifini arayan yönetim, yeniden Almanya'ya yöneldi

Galatasaray kolları sıvadı! Luyindama'nın yerine o geliyor

Sarı-kırmızılılar Bayern Leverkusen'in 29 yaşındaki yıldızı Dragovic için temasa başladı.

Galatasaray kolları sıvadı! Luyindama'nın yerine o geliyor

Oyuncunun kontratının bitimine kısa bir süre kalması ihtimalini artırıyor. Avusturyalı futbolcunun 'a olumlu baktığı öğrenilirken, teknik direktör Fatih Terim'in de futbolcuyu uzun süredir takip ettirdiği öğrenildi.

Galatasaray kolları sıvadı! Luyindama'nın yerine o geliyor

Sarı-kırmızılıların, Luyindama'nın Everton'a transferinin durumuna göre çalışmaları hızlandırması bekleniyor.

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