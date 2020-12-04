Galatasaray kolları sıvadı! Luyindama'nın yerine o geliyor

Süper Lig'de çıktığı son maçlarda başarılı bir performansa imza atan Galatasaray, zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma yükseldi.
Süper Lig'de çıktığı son maçlarda başarılı bir performansa imza atan Galatasaray, zirve yarışında yeniden iddialı bir konuma yükseldi.
Sarı-kırmızılı takım, hem corona virüsü hem de sakatlıklar nedeniyle şampiyonluk yarışında herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için ocak ayında kadrosuna takviye yapacak.
Yeni Asır'da yer alan habere göre İngiliz ekibi Everton'un ısrarla istediği savunma oyuncusu Luyindama'nın alternatifini arayan yönetim, yeniden Almanya'ya yöneldi
Sarı-kırmızılılar Bayern Leverkusen'in 29 yaşındaki yıldızı Dragovic için temasa başladı.
Oyuncunun kontratının bitimine kısa bir süre kalması transfer ihtimalini artırıyor. Avusturyalı futbolcunun Galatasaray'a olumlu baktığı öğrenilirken, teknik direktör Fatih Terim'in de futbolcuyu uzun süredir takip ettirdiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların, Luyindama'nın Everton'a transferinin durumuna göre çalışmaları hızlandırması bekleniyor.