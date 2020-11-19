Galatasaray haberleri: Matheus Fernandes transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

Galatasaray'da bir yandan seçim çalışmaları devam ederken bir yandan da devre arasında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalar sürüyor. Yönetim kurulu, seçim kararı alsa da transferde geri düşmemek için teknik direktör Fatih Terim'in işaret ettiği oyuncuları alabilmek için temaslarını sürdürüyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak devre arasında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Matheus Fernandes'i istediğini bildirmişti. Terim, Brezilyalı ön libero ile önemli bir açığı kapatmanın planlarını yapıyor.

HANGİ TAKIMI TERCİH EDECEK? Ancak Galatasaray'ın Fernandes'e talip olmasının ardından Yunanistan'dan sürpriz bir haber geldi. Panathiakos'un da 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği ve Galatasaray'a rakip olduğu ifade edildi.

İki takım arasında büyük bir rekabet yaşanırken sarı-kırmızılı ekibin, öne geçebilmek için temaslarını sıklaştırdığı bildirildi.

Barca'ya büyük umutlarla transfer olan ancak şans bulamaması nedeniyle ayrılmak isteyen Matheus Fernandes'in kimi tercih edeceği İspanya'da da büyük merak konusu olmuş durumda...

SADECE 3 MAÇTA OYNADI Fernandes, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak Barça'da kadroya dahi girememesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği belirtiliyor.

Brezilyalı futbolcu, Barcelona'nın bol yıldızlı kadrosunda bu sezon 3 maçta 167 dakika şans bulabildi. Bu nedenle devre arasında başka bir takıma gitmeyi planlıyor.