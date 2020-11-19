Haberler Galatasaray Galatasaray haberleri: Matheus Fernandes transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

haberleri: transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

'ın talip olduğu genç yıldız değere bindi. Kadroda şans bulamaması nedeniyle 'nın kiralamaya hazırlandığı Brezilyalı ön libero için Panathinaikos da devreye girdi. Fernandes’i kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılılar transferi şimdiden bitirmek için harekete geçti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:31 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray haberleri: Matheus Fernandes transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

'da bir yandan çalışmaları devam ederken bir yandan da devre arasında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalar sürüyor. Yönetim kurulu, seçim kararı alsa da transferde geri düşmemek için teknik direktör 'in işaret ettiği oyuncuları alabilmek için temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray haberleri: Matheus Fernandes transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak devre arasında 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'i istediğini bildirmişti. Terim, Brezilyalı ön libero ile önemli bir açığı kapatmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray haberleri: Matheus Fernandes transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

HANGİ TAKIMI TERCİH EDECEK?

Ancak 'ın Fernandes'e talip olmasının ardından 'dan sürpriz bir haber geldi. Panathiakos'un da 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçtiği ve Galatasaray'a rakip olduğu ifade edildi.

Galatasaray haberleri: Matheus Fernandes transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

İki takım arasında büyük bir rekabet yaşanırken sarı-kırmızılı ekibin, öne geçebilmek için temaslarını sıklaştırdığı bildirildi.

Galatasaray haberleri: Matheus Fernandes transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

Barca'ya büyük umutlarla olan ancak şans bulamaması nedeniyle ayrılmak isteyen 'in kimi tercih edeceği 'da da büyük merak konusu olmuş durumda...

Galatasaray haberleri: Matheus Fernandes transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

SADECE 3 MAÇTA OYNADI

Fernandes, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak Barça'da kadroya dahi girememesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği belirtiliyor.

Galatasaray haberleri: Matheus Fernandes transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

Brezilyalı futbolcu, 'nın bol yıldızlı kadrosunda bu sezon 3 maçta 167 dakika şans bulabildi. Bu nedenle devre arasında başka bir takıma gitmeyi planlıyor.

Galatasaray haberleri: Matheus Fernandes transferinde ortalık karıştı! Aslan'dan flaş hamle

90 MAÇTA 3 GOL 4 ASİST

Botafogo, Real Valladolid, Palmeiras ve formaları giyen Fernandes, bugüne kadar toplamda 90 maça çıktı, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

BİZE ULAŞIN