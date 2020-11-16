Haberler Galatasaray Ricardo van Rhijn: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer teklifi aldım

Ricardo Rhijn: ve 'dan teklifi aldım

Bir dönem ismi Türk takımlarıyla da anılan Hollandalı futbolcu Ricardo Rhijn'den flaş bir itirafı geldi. Kariyerini Emmen'de sürdüren 29 yaşındaki sağ bek, ve 'ın kendisiyle ilgilendiğini ancak parasını zamanında alamama korkusu nedeniyle teklifleri reddettiğini açıkladı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 18:27
Ricardo van Rhijn: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan transfer teklifi aldım

'nın Emmen takımında forma giyen Ricardo Rhijn, döneminde ve 'dan teklif aldığını itiraf ederken, 'ye gelmeme nedeni olarak kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı gerekçe gösterdi.

"FİNANSAL YÖNDEN GÜVENDE HİSSETMELİYİZ"
29 yaşındaki Hollandalı sağ bek, kariyerine ülkesinde devam etmesiyle ilgili, "Ben piyasının altında bir oyuncuyum. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu yüzden tercih etmedim. Türkiye'de çok büyük paralara imza atabilirsiniz. Hatta Hollanda'nın 3 katı bile diyebiliriz. Yine de futbolcuların maaşlarını alamadığıyla da ilgili bir çok hikaye duyarsınız. Benim bir ailem var. Eşim ve ben finansal yönden güvende hissetmeliyiz." dedi.

Ricardo van Rhijn bu sezon Emmen formasıyla 4 resmi maça çıkarken, gol veya asist üretemedi.

BİZE ULAŞIN