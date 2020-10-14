Gheorghe Hagi'den oğlu Ianis'e büyük övgü! "Galatasaray maçında çok iyiydi"

Galatasaray ve dünya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, corona virüs salgını, kariyer planlaması ve oğlu Ianis Hagi hakkında açıklamalarda bulundu.

"IANIS, G.SARAY'A KARŞI İYİYDİ"

Oğlu Ianis Hagi'nin Glasgow Rangers formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı ortaya koyduğu futbolu beğendiğini belirten Hagi, "UEFA Avrupa Ligi elemelerinde eski kulübüm Galatasaray'a karşı oynadığı maçta çok iyi bir oyun ortaya koydu. Ve sezon için iyi işler yapabileceğini gösterdi. Ayrıca o akşam sahada İstanbul doğumlu olan tek futbolcuydu." dedi.

"IANIS, ZIDANE'A BENZİYOR"

Gheorghe Hagi ayrıca "Ianis, benden farklı, en başta o iki ayağını kullanabiliyor. Oyun tarzı, Gheorghe Hagi'den çok Zinedine Zidane'a benziyor. Ama sorun değil, bununla yaşayabilirim." ifadelerini kullandı.

"CORONA VİRÜSÜ ÇOK ETKİLEDİ"

Corona virüsünün futbola olan etkisiyle ilgili konuşan Gheorghe Hagi "Corona virüsü sadece futbolu değil tüm dünyayı altüst etti. Bir yıl önce hayal bile edemediğimiz bu gerçeklere alışmamız ve birkaç ay içinde normale dönebilmemiz için dua etmemiz gerekiyor. Taraftar olmadan oynamak zor." dedi.

"TEKLİF ALDIM AMA ZAMANI VAR"

55 yaşındaki Rumen futbol adamı, teknik direktörlüğe ara vermesi ve ne zaman geri döneceğiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Doğru zaman geldiğinde teknik direktör olarak hayatıma devam edeceğim. Bir teknik direktör olarak çalışmak için oldukça ilginç teklifler aldım ama şu an antrenörlükten uzak durmak istiyorum."

