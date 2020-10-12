Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den başkanlık açıklaması!

Son dakika: 'den başkanlık açıklaması!

birçok konuda önemli açıklamalarda bulunurken, son dönemde gündeme gelen başkanlık iddialarıyla ilgili konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımda başkanlık yapma gibi bir düşüncesi olmadığını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 19:25 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 19:33
Son dakika: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den başkanlık açıklaması!

ekiplerinden 'da başkan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçime gitmek istediğini ifade etmişti. Sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerinden olan ve halihazırda teknik direktörlük yapan 'le ilgili başkanlık iddiaları ortaya atılmıştı. BeIN Sports'a konuşan deneyimli çalıştırıcıdan konuyla ilgili açıklamalar geldi.

BAŞKANLIK DÜŞÜNCEM YOK!
Başkanlık iddiaları hakkında konuşan Terim, "Başkanlık olma düşüncem yok. Hangi yönetim daha iyi kredi alır, hangisinin yerel ve ulusal yönetimlerle arası iyidir, hangisi kasa kolaylığı yapar, bu aşamalar geride kaldı. Çevrilebilir bir borçtan bahsetmiyoruz, kredi faizleri bile ödenebilir değil. Kimse de çıkış planım var diyemiyor. Her sene şampiyon olsanız, Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırsanız bile borçları çevirmek zor."

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