Fatih Terim: Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı camianın gündemine dair beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

BİR SPORCU İÇİN DURMAK HER ZAMAN SORUN OLUR

Özellikle bir sporcu için durmak her zaman sorun olur. Çünkü hem beden, hem zihin, hem de heyecan durur. Belirsizlik ve korku da eklenince iş tabii insani olarak başka noktaya gider.

İŞİN DOĞASINDAN UZAKLAŞTIK

Hiç kimsenin beklemediği çok ama çok ekstra bir durum yaşandı. Hala yaşamaya devam ediyoruz. İşin doğasından uzaklaştık. Belki o heyecanı, keyfi yaşayamıyoruz ama hayat da devam ettiği için alışmaya çalışıyoruz ta ki bu illetten kurtuluncaya kadar. Alışılagelmedik eski yapılanlara veya olanlara benzemeyen, enteresan bir durum çıktı ortaya. Dolayısıyla oyuncular da bu olaydan önce çok etkilendiler. Nasıl hareket edeceklerini bilemediler ki hepimiz de öyleydik. En önemli şey şudur, maçın içerisinde hepimizi etkileyen bir olay var. Özellikle oyuncunun iyi ve kötü hareketine tepki gösteren, hepimizin keyif almasını sağlayan etken yok. Bu tabii tüm oyuncular için biraz sıkıntı.

TEKNOLOJİNİN HAYATIMIZA GİRMESİYLE TARAFTARA SEYİRCİ EKLENDİ

Son yıllarda toplum sosyolojisinin değişimi, teknolojinin daha çok hayatımıza girmesiyle taraftara biraz da seyirciler eklendi. Taraftar ile seyirciyi özellikle ayırıyorum çünkü statta hangisi daha fazlaysa, maçların atmosferi de ona göre değişiyor.

GALATASARAY TARAFTARININ KAZANILAN BAŞARILARDA BÜYÜK PAYI VAR

Galatasaray taraftarının her zaman kazanılan başarılarda çok büyük payı olduğunu düşünmüşümdür ve bunu sık sık da dile getiriyorum zaten. Bunu en net 96-2000 döneminde tecrübe ettik. O zamanlarda yaşananlar, bence taraftarın gerçek karşılığıdır.

GALATASARAY'IN DURUMU KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Muhakkak ki altyapı, öz kaynak bunlar çok önemli ama altyapıdan önce üst yapılara bakmamız gerekiyor. Büyük resme şöyle baktığımızda, kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık. Diğer takımların kültürü ve yapısı farklı olabilir ancak benim açımdan Galatasaray'ın durumu kabul edilebilir değil. Bunu üzülerek, futbolun başındaki kişi olarak değil, bu kulübün bir üyesi hatta divan üyesi olarak söylüyorum.

GENÇ OYUNCU OYNAT VE HER SENE ŞAMPİYON OL BEKLENTİSİ UYGULANAMAZ

Dünyanın hiçbir tarafında 'hem genç oyuncu oynat, hem de her sene şampiyon ol' beklentisi, belki anlaşılabilir, ama uygulanabilir değil. Kulüplerin geleceği olarak görünen altyapılarda durum bu. Şimdi siz yanıt verin. Yeni Ozan'lar çıkar mı?

A TAKIM'DA OYNAMAK İÇİN SADECE YETENEK YETMEZ

Günümüzde genç oyuncuların A Takım'da oynayabilmesi için sadece yetenek kafi değil. Baskıyı nasıl kaldırdıkları, stresi nasıl yönettikleri, sosyal ilişkileri, gelişmeye olan duyarlılıkları, seviyelerini belirli bir yere çekmeleri için lazım olan kavramlar.

YENİ OZAN'LAR ÇIKSIN İSTEMEZ MİYİM?

Gelelim kulüplerin geleceği için öngörülen altyapılara. Çok duyuyorum, 'Hocam Ozan gibi her sene 2-3 genç çıksa akademiden, kulübümüz kurtulur.' cevap veriyorum, ben istemez miyim?

B LİGİ İÇİN AÇIKLANAN KRİTERLER EVLERE ŞENLİK

1-2 kulübün talebiyle bir yıl evvel kaldırılan lig, TFF tarafından bu sefer 'B Ligi' olarak açıklandı. Kulüplere "Katılım isteğe bağlı" diye yazı gönderildi. Açıklanan kriterleri anlatmayayım evlere şenlik. Herhalde o da olmayacak ki, ses seda yok. Felsefe şuydu; 'U21 seviyesine gelmiş bir oyuncu, A takımda süre alamıyorsa bu ligi kapatalım, gereksiz' dendi ve bir anda kaldırıldı, yüzlerce çocuk açıkta kaldı. Aradan 6-7 ay geçince, 'Rezerv Lig' adı altında bir ağız yoklama yapıldı. "Daha önce 'A Ligi' diye bir lig vardı, sonra U21 olarak devam ettirildi. Tüm takımların gelecek vaat eden ama A takımda süre bulamayan genç oyuncuları bu takımlarda oynuyordu. Fakat 1.5 sene önce bu değişti.

YABANCI SERBESTİSİNİ BİRKAÇ DAYANAK ÜZERİNE KURDUM

Teşvik kuralı, kim ne kadar Türk oynatırsa, o kadar bunun karşılığını alır. Hatta altyapıdan alınacak genç, 2 misli karşılık bulacağı için kulüplere önemli bir rakam katkısı oluyordu. Fakat kulüpler tarafından pek rağbet görmedi. Ben de birkaç dayanak üzerine kurdum yabancı serbestisini. Esasında kural, Türk oyuncu kuralıydı. 14 Türk mecburdu, 14 yabancı mecbur değildi. İsterseniz hiç yabancıyla oynamayın ama 14 Türk olmadan oynayamazsınız.

Yabancıya gelince, bu kuralı ben futbol direktörü olduğum dönemde sayın Demirören ve yönetimine izah ettim. Sonra Kulüpler Birliği toplantısında kendim anlattım. En çok zarar görecek merci de bendim Milli Takım Teknik Direktörü olarak.